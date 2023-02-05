談為何而戰 李喜明：為台灣自由民主制度而戰

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）面對中共準備在2027年之前侵略台灣的情報，前參謀總長李喜明今天表示，防衛自己的決心比什麼都重要，台灣要為民主制度而戰，不是為了切斷血緣而戰；且中共的死穴在中國人民身上，要狠罵中國共產黨，但要稱讚13億中國人民很讚。

李喜明今天參加台北國際書展，以「台海安全的關鍵戰略思維」為題與中研院院士朱敬一進行對談。

李喜明去年出版「臺灣的勝算」一書掀起話題，他今天表示，他一直在推動不對稱作戰方法，但不要以為買刺針飛彈、標槍飛彈就可以建立不對稱戰力，「那是標，不是本，本是戰略，要建立的是不對稱作戰的戰略」，以此組織部隊結構、武器採購、準則發展、部隊訓練計畫。

李喜明說，政治、軍事不外乎人性，中國領導人習近平第一優先是保持其權力，第二是為維持一黨專政、第三才是圓中國夢，只要揣著這個弱點，善用中國人民的力量，讓習近平知道動台灣會很麻煩，搞不好會垮台，想來想去划不來，就未必敢輕舉妄動。

李喜明指出，中國共產黨的死穴在中國人民身上，他一直告訴政治人物要狠狠地罵中國共產黨，但要稱讚13億人民，告訴中國人民你們很讚，是共產黨壞，可惜沒人聽。

朱敬一在會中表示，不論是什麼作戰，一定要回到國軍經常問的問題：「為誰而戰、為何而戰」，關於這點，台灣社會卻一直缺乏論述，「你要說服我（民眾），我為什麼要打仗？我們在為什麼而打？」朱敬一給自己的答案是，「我在保衛台灣的憲法，保衛民主自由的生活，這是我們最可貴的東西」。

朱敬一提到20年前擔任中研院副院長時，時任院長李遠哲曾對他說，對岸中國人總是覺得兩岸問題是「民族」問題，但對台灣人民而言，這是一個「民主」的問題。

朱敬一說，台灣在面對一個入侵的中國，並不是要跟他在血緣文化上一刀兩斷，而是要維護台灣的生活、憲法跟民主制度，你要來挑釁，我就跟你對幹，這樣的觀念要講清楚。對此，李喜明也同意這個說法。

朱敬一表示，如果只有4年時間布建不對稱作戰計畫，哪些項目要優先一定要弄清楚，但「為誰而戰、為何而戰」的心理基礎一定要夠堅實。（編輯：林克倫）1120205