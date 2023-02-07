藍青壯派拚世代交替 黃呂錦茹籲初選可採全民調

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（中央社記者劉建邦台北7日電）國民黨青壯派投入立委初選，拚世代交替，已遞辭呈的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天說，建議初選採全民調，3月、4月間舉行，面對2024立委選舉，有機會坐6搶8。

黃呂錦茹上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，主持人詢問關於包含國民黨台北市議員徐巧芯等人宣布投入國民黨2024台北市立委初選，引發黨內世代交替及互打的相關討論。

黃呂錦茹對此表示，否認互打，就是很熱鬧，因很多人表達想參選意願，代表國民黨已年輕化，並認為初選應採全民調，像黨內在上屆立委選舉也是透過初選推參選人。

黃呂錦茹說，上屆初選時，採黨員投票占3成、民調占7成，事後顯示，黨員投票結果和民調相同，但黨員投票相關成本較高，且會造成黨內撕裂。

她指出，面對2024立委選舉初選，建議艱困選區採徵召，其他選區採全民調，初選舉辦時間可在3月、4月間，最後還是依黨中央決定，從去年九合一選舉結果來看，國民黨在2024立委選舉席次，有機會坐6搶8。

主持人盤點可能投入國民黨台北市立委初選的人選，並詢問艱困選區是哪區？黃呂錦茹表示，從去年議員選舉投票結果來看，藍軍可能較難拿下北市立委第1選區（士林、北投）及第2選區（大同、士林），但國民黨團結，則可望拿下8席。

黃呂錦茹被問及前國民黨台北市議員羅智強傳出有意投入大安區立委初選時說，羅智強曾聯繫過並告知將投入立委選舉，她希望可挑戰北市第2選區的艱困選區，但羅提到可能會選大安區。

至於請辭國民黨台北市黨部主委，黃呂錦茹表示，想請辭是因從2021年起陸續參與包含4大公投、及北市立委補選等，身心覺得疲累。

她說，今年1月8日立委補選完後就向黨中央提出請辭書面資料，辭職日期壓在1月31日，黨中央有慰留，但黨主席朱立倫已了解她的意願，盼盡快找到新主委。她在廣告時段提到，建議台北市議長戴錫欽可兼任市黨部主委。（編輯：張銘坤）1120207