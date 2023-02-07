中科院發展5款軍用商規無人機 驗證合格後明年量產

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（中央社記者游凱翔台北7日電）為強化及加速國軍無人機戰力，中科院今天宣布，將與民間合作，研製5款「軍用商規」無人機，廠商預計今年7月31日交付原型機，驗收合格後將於明年啟動量產；同時排除「紅色供應鏈」，確保資訊安全。

國防部上午舉行「國家中山科學研究院在無人機國家隊的角色與功能」記者會，中科院航空所長齊立平、中科院軍民通用中心主任薄慧雲、軍備局獲得管理處長游玉堂少將、國防部作戰及計畫參謀次長室防空暨資戰處長莊鴻文少將、國防部發言人孫立方少將等人出席。

齊立平指出，借鏡俄烏戰爭無人機的發展與應用，為了快速建構台灣無人機不對稱戰力，中科院鏈結國內民間產能，與國防部、國科會、經濟部成立「軍用商規遴選作業小組」，委託民間製造5款軍用商規無人機，並由中科院協助測試驗證及技術諮詢。

齊立平說明，這5款軍用商規無人機，為艦載監偵無人機、陸用監偵無人機、目獲型無人機、監偵型無人機、以及微型無人機。

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齊立平強調，會嚴格審視軍用商規無人機廠商背景並排除「紅色供應鏈」；中科院自行開發的無人機軟體，並未用到外界現成軟體或工具，即使業界為降低成本使用開源軟體，也須通過無人機資安聯合檢測實驗室的檢測，做好事先防範工作。

至於研發及量產期程，游玉堂指出，今年底將完成開發。廠商預計今年7月31日交貨這5款軍用商規無人機的原型機，並經過兩個月的的修正期後，明年正式啟動採購；預算方面，將申請國科會預算供廠商研究開發無人機，正式量產在今年編列明年度軍事投資預算。（編輯：郭無患）1120207