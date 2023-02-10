蔡總統帶3隻導盲犬回娘家 盼完備法令照顧視障者

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總統蔡英文（左4）10日上午帶收養的3隻退役導盲犬回惠光導盲犬學校，出席惠光導盲犬培訓中心揭牌儀式，感謝惠光對導盲犬和視障者多年的努力和貢獻。中央社記者高華謙攝 112年2月10日

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（中央社記者高華謙新北10日電）蔡總統今天帶收養的3隻退役導盲犬回惠光導盲犬學校，她說，培育一隻導盲犬需要很多時間精力，除持續完備法令與政策，也呼籲「4不1問」，讓視障者與導盲犬安心出入公眾場所。

總統蔡英文今天到惠光導盲犬學校出席「惠光導盲犬培訓中心揭牌儀式」。其實，蔡總統2016年就在惠光導盲犬學校收養Bella、Bunny和Maru等3隻退役導盲犬，牠們今天也跟著蔡總統到典禮現場。

蔡總統致詞時說，惠光導盲犬培訓中心對台灣的導盲犬培育工作有非常大意義，她剛剛看到一隻黑色導盲犬非常活潑，不禁多看幾眼，「結果發現竟然是我的導盲犬」，讓全場哄堂大笑。

蔡總統也分享，14歲的Maru是服役很久的導盲犬，她覺得導盲犬很辛苦，所以牠們要做什麼她都不太會管，而且牠們都非常乖也很聽話，「唯一問題是貪吃」。她去年也另收養退休搜救犬「樂樂」，也因為樂樂的獵犬本性，3隻退役導盲犬都變成牠的管理對象。

蔡總統說，她覺得導盲犬真的很可愛，服役時盡忠職守，退役時也對收養家庭非常親近、聽話，而且訓練得很好，生活照顧上不是很困難。

蔡總統表示，很高興導盲犬能在更優質與專業環境裡培訓，培訓中心不僅有嶄新犬舍辦公室、戶外遊戲室、兼具通風與採光的洗澡間，遊戲設施也使用多種材質製作，幫助導盲犬在玩樂同時能適應不同材質地面，建立自信心。

蔡總統說，導盲犬能在專業舒適環境成長與培訓，照顧更多視障者，都要感謝財團法人惠光導盲犬教育基金會的付出。這些年來惠光和政府攜手合作，不斷提升導盲犬訓練制度，完善專業服務，也讓社會大眾對導盲犬有多認識，感謝惠光對導盲犬和視障者多年努力與貢獻。

蔡總統也呼籲，培育一隻導盲犬需要非常多時間與精力，除了持續完備法令與政策，也要讓視障者與導盲犬安心出入公眾場所，民眾如果遇到正在上班或上課的導盲犬，應遵守「4不1問」，不餵食、不撫摸、不呼叫與不拒絕導盲犬出入公共場所，並主動詢問視障者是否需要協助。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖表示，今天揭碑的導盲犬培訓中心已經完工，是惠光導盲犬園區整體規劃的一部分，未來惠光導盲犬園區將是全球首座結合導盲犬培訓、盲人生活重建、職業訓練與相關社會企業的園區，其中有全台最大的視障按摩中心，還會有讓視障者進行音樂表演的咖啡廳，以及陳列多種不同年代的視障教學輔具與導盲犬用具的博物館，預計5年後全數完工。

曾瀚霖說，惠光導盲犬園區除了能提供更多視障者學習與穩定就業，同時也能提供民眾保養身體與休閒的好地方，園區未來收益會全數轉作導盲犬培訓與視障者教育經費，讓更多視障者受惠，雖然類似觀光園區的模式營運會帶來全新挑戰，但相信一定做得到。（編輯：李錫璋）1120210

總統蔡英文（後右）10日到惠光導盲犬學校出席惠光導盲犬培訓中心揭牌儀式，在座位上頻頻回頭看一隻黑色導盲犬，後來才發現是自己養的導盲犬。中央社記者高華謙攝 112年2月10日