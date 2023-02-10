綠質疑善款恐淪侯友宜小金庫 新北市府駁：專款專用

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（中央社記者溫貴香、黃旭昇台北10日電）民進黨今天質疑新北市府社政系統失靈，市長侯友宜緊抓有40億善款的愛心大平台，做為攻大位的小金庫。新北市社會局長張錦麗說，相關捐助會依捐款、捐物資者指定對象與用途，由社會局研擬專款專用專案計畫執行。

新北市議員戴瑋姍上午在民進黨記者會表示，一個月以來新北市發生獨居婦人死在家、一家4口3人變乾屍等4起重大社安事件，新北市府第一時間無法掌握獨居老人或是需要關懷的弱勢家庭進而提供幫助，才會發生這麼多悲劇。

戴瑋姍說，新北市「好日子愛心大平台」是市府小金庫，多年來收受來自民間善款約40億元，完全沒有支用制度、沒有善款收支用途的委員會，甚至未受市議會監督。

物資銀行部分，戴瑋姍表示，所捐贈的物資多年內超過17億元，用在哪裡，無法進一步檢視，請侯友宜說清楚，且盡速將社會安全網補起來。

民進黨新聞部主任張志豪表示，中央政府社福支出已經突破7000億的同時，侯友宜對於新北市府社會安全的建構未能緊抓在手，緊抓在手反而是愛心大平台，質疑愛心大平台未能受到議會監督，可能是侯友宜要攻大位的小金庫。

對此，新北市府社會局副局長吳淑芳告訴中央社記者，「好日子愛心大平台」從民國108年至今，累計捐款約新台幣12億元、物資約28億元，共約40億元。

社會局長張錦麗說，會依捐款、捐物資者指定對象與用途，由社會局研擬專款專用專案計畫執行；以6億3000萬元防疫基金為例，90個計畫中的84個計畫已執行完畢，目前持續進行的專案包括愛心待用餐計畫等，屆時不會有剩餘款，只有未指定用途的零星捐款5072元，待專案執行完畢後，由救濟會報委員討論用途。

吳淑芳表示，這些捐助依社會救助法規定，市府訂「新北市政府社會救濟會報」，17名委員（13名外部專家學者委員、4名市府代表委員）每年開會2次，保管、稽核及監督各項捐贈並研議用途。

吳淑芳說，金錢或物資都依捐款人指定項目，用於兒少、婦女與老人、身心障礙與街友、災民、防疫等，每月在社會局官網及「好日子愛心大平台」網站公開徵信。

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社工人力部分，吳淑芳表示，截至去年底，進用率已達中央要求，而新北去年進用社工專業人員590人是全國最多。

新北市長侯友宜上午主持安坑輕軌通車典禮後，接受媒體聯訪表示，新北與中央不斷檢討並提升專業照顧與強化鄰里社區系統，希望每個人發現有任何弱勢需幫助就立即通報，新北會與中央一起守護弱勢，讓照顧更全面化、普及化與專業化。（編輯：翟思嘉）1120210