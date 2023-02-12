土耳其強震 代表處：採訪須守規定注意安全

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（中央社台北12日電）土耳其南部靠近敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，台灣派遣130人搜救隊赴土國救援。駐土耳其代表處表示，媒體在災區採訪拍攝時，務必先取得土國政府核發的採訪許可，並尊重罹難者及顧及家屬感受，以免造成情緒反彈或困擾。

有關11日發生台灣媒體在土耳其地震災區阿德亞曼（Adiyaman）遭罹難者家屬怒氣推擠一事，駐土耳其代表處做出上述提醒，表示針對遺體及傷亡情況拍攝畫面，必須尊重罹難者及顧及家屬感受，以免造成家屬情緒反彈而產生安全顧慮或不必要困擾。土國當局已詢及台灣媒體是否取得採訪許可，盼遵守土國規定及尊重土國災民感受。

代表處表示，政府派出的搜救隊在阿德亞曼日夜輪班持續搜救，成效良好，廣獲土耳其當地民眾及政府相關部會及非政府組織肯定。台灣媒體對搜救成果廣泛報導，並派遣記者到土國採訪報導。

代表處表示，土國政府接手災區後續重建工作，準備進行開挖，各國搜救團隊在搜救工作告一階段後將陸續撤出災區，災民家屬難免因悲傷失望情緒擴散，可能對外國搜救團體或來採訪的外國媒體有比較激烈的言行。

駐土耳其代表處提醒前來採訪的台灣媒體工作人員注意災區情況，採訪時務必注意自身安全，以免遭受波及，同時請遵守規定，尊重土國災區家屬心情，以維持媒體專業形象。（編輯：郭中翰）1120212