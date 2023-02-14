駐貝里斯大使錢冠州將離任 貝國頒勳章表彰貢獻

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即將離任的駐貝里斯大使錢冠州（左）10日於總督府接受貝里斯總督察芙拉（右）頒贈「卓越勳章」。（駐貝里斯大使館提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 112年2月14日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）駐貝里斯大使錢冠州即將離任，貝里斯總督察芙拉近日代表貝國政府頒贈「卓越勳章」，表彰錢冠州對促進台貝邦誼做出的貢獻與努力，感念他協助貝國推動國家發展建設。

察芙拉（Froyla Tzalam）10日舉行贈勳儀式，頒贈錢冠州「卓越勳章」（Order of Distinction），表彰他自2021年駐貝國以來對促進台、貝兩國邦誼做出的貢獻及努力；貝國總理布里仙紐（John Briceño）、外長柯特尼（Eamon Courtenay）等超過10位內閣首長受邀出席觀禮，氣氛溫馨隆重。

察芙拉在致詞中感謝錢冠州致力協助貝國政府推動各項國家發展建設，讓兩國政府及人民情誼緊密結合。

察芙拉説，錢冠州在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，代表台灣向貝國伸出援手，捐贈防疫物資，2年來超過百次下鄉走訪，深入貝國各地傾聽人民聲音，與地方政府及民間機構交流，並與貝國政府並肩合作，推動有益人民生計的合作計畫。

察芙拉表示，台貝合作成果處處可見，深植民心。她重申，貝里斯政府會持續在國際組織公開為台灣發聲，全力維護台灣人民民主自決權利，以彰顯兩國共享自由、民主、人權的普世價值。

錢冠州指出，台貝邦誼34年來歷久彌新，駐貝國2年期間，特別感謝布里仙紐領導的貝國政府對台灣參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織的支持。

錢冠州說，貝國在國際場域仗義為台灣聲援，對台灣民眾意義重大，這份情誼將長存台灣民眾心中。未來台灣政府也將秉持互助互惠精神，持續與貝政府緊密合作，深化兩國情誼。

根據駐貝里斯大使館，貝里斯政府授予國家獎章共分5級，此次錢冠州受贈的「卓越勳章」為第2級，是表彰有卓越貢獻的貝國人士或外國政要的殊榮，僅次於贈予國家元首及國家英雄的「貝里斯勳章」（Order of Belize）。

外交部長吳釗燮、前外交部長李大維曾分別於2018年及2017年訪問貝里斯期間獲贈「卓越勳章」。 （編輯：周永捷）1120214