台梵攜手援贈萬件保暖衣 烏克蘭駐教廷大使：患難見真情

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為響應教宗方濟各呼籲，協助烏克蘭戰火下的居民度過嚴冬，駐教廷大使李世明（左）13日代表台灣捐贈教廷一萬多件台製保暖衣，由教廷愛德服務部部長約斯基樞機主教（中）接收，烏克蘭駐教廷大使尤拉什（右）在場見證。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年2月14日

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）為響應教宗方濟各呼籲，協助烏克蘭戰火下的居民度過嚴冬，駐教廷大使館昨天捐贈教廷一萬多件台製保暖衣，由教廷愛德服務部部長約斯基樞機主教接收，烏克蘭駐教廷大使尤拉什（Andriy Yurash）在場見證。

尤拉什表示，從去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣一直與烏克蘭人民站在一起，持續不斷提供各項援贈，他代表烏國政府與人民表達感謝，正所謂患難見真情，台灣的義舉與溫暖，烏國無論老幼銘記在心。

駐教廷大使館發布新聞稿指出，教宗近期多次呼籲各界協助受烏克蘭人民過冬，包括籲請節省耶誕新年與開春過節開銷，將所餘款項捐贈烏國人民。約斯基（ Konard Krajewski）除多次親自前往烏克蘭遞送愛心物資，也在日前發起送暖到烏克蘭活動，邀請各界捐贈保暖內衣、發電機等，獲得熱烈迴響。

駐教廷大使館表示，為持續響應教宗「眾位弟兄」（Fratelli tutti）通諭，外交部與約斯基經數週協調，在農曆春節後自台灣運送一萬多件不同尺寸的台製高品質保暖衣至羅馬，昨天貨品運抵梵蒂岡城集貨倉庫，由駐教廷大使李世明代表台灣政府與人民捐贈，並協助將貨品搬上卡車準備轉送至烏克蘭各地。

約斯基致詞時，首先對台灣多次在第一時間提供必要物資與捐款表示感謝，他也特別感謝外交部及駐教廷使館在農曆期間仍積極作業，讓該批保暖衣迅速送達梵蒂岡。

駐教廷大使李世明（中）親自協助將台灣捐贈的高品質保暖衣搬運上車，準備立刻送往烏克蘭各地。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年2月14日

約斯基表示，烏克蘭人民因電力缺乏、保暖設備不足，加上冬季酷寒且預估5月以後才會變暖，短期內仍需大量防寒內衣，「台灣捐贈一萬餘件保暖衣可謂雪中送炭，相信烏克蘭人民可以貼身感受到來自台灣的溫暖與友誼」。

約斯基回憶，行政院長陳建仁去年9月擔任總統特使訪問教廷時，曾於9月5日在教廷愛德服務部中庭廣場的遊民雕像前，代表台灣人民捐贈3萬歐元濟助烏克蘭難民，非常巧合的是，他當時才剛獲知3天後將代表教宗再度前往烏克蘭慰問難民，該筆捐款可謂及時雨，正可馬上用在該次赴烏克蘭的慈善工作。

約斯基說，更令人驚奇的是，9月5日正巧是一生奉獻給弱勢團體的印度德蕾莎修女逝世紀念日，台灣碰巧當日捐款真是天主的安排，而捐款地點的遊民雕像也具特別意義，乍看是刻畫露宿街頭的遊民，但雕像身上有耶穌受難的五殤，象徵天主的愛無所不在，正如台灣的溫暖四處都在，他將續為樂善好施的台灣人民祈禱，願天主永佑寶島。

尤拉什表示，約斯基事實上已獲教宗方濟各任命為「援烏特使」，曾深入訪問烏克蘭不下10次，樂見台灣能與約斯基合作，相信對台梵烏三國情誼及提升台灣在國際社會與天主教會的能見度，都具有正面意義。

李世明表示，約斯基代表教宗全年無休、親力親為，即時協助需要幫助的人，包括去年3、4月兩次親自駕駛教宗捐贈的救護車赴烏克蘭邊境城市立維夫（Lviv）及首都基輔，以及多次親自運送援贈物資到戰亂地區，他深感敬佩。

李世明並感謝約斯基與台灣駐館數年來密切合作，順利完成多項人道援助工作，包括援贈台製口罩、鮪魚及鳳梨罐頭、大電鍋、台灣優質白米、佛教慈濟基金會的環保毛毯等，並在疫情期間連續兩年在宗座賑濟所的「遊民之家」舉行兼具響應教宗眾位弟兄通諭、分享台灣料理的國慶餐會，以及贊助弱勢團體施打疫苗等活動，成功幫助許多人。

約斯基與李世明在捐贈儀式後，共同表達期盼台梵今年在濟助烏克蘭難民等教宗特別關注的人道援助議題上，能有更緊密的合作。（編輯：翟思嘉）1120214