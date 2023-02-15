推動台日文化交流 台灣兩協會獲日外務大臣表彰

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（中央社記者游凱翔台北15日電）台日文化經濟協會、台中白冷圳水流域發展協會因推動台日關係，獲頒日本外務大臣表彰。日台協代表泉裕泰今天說，衷心感謝兩協會長久為日台所建立的深厚情誼，也祈望日台友好交流蓬勃發展、蒸蒸日上。

日本台灣交流協會下午舉行「外務大臣表彰儀式」，受獎對象為促進台日文化及經濟交流的台日文化經濟協會，以及成功修復日治時期建造的白冷圳，並推動日台親善的台中市白冷圳水流域發展協會。

泉裕泰致詞表示，台日文化經濟協會在戰後不久的1952年，以「中日文化經濟協會」為名成立，70年來大力促進日台文化、經濟、教育等交流，90年代以前作為日本對台友好團體 「日華親善協會」對口，主要致力於推動日台企業家的交流，2000年代以後，則特別著重文化及學術交流。近年更培育日台次世代人才，於2013年開始舉辦「獎勵大專院校日本研究論文比賽」、2016年設立 「杜萬全日本碩士獎學金」，對培育台灣年輕的知日派人才貢獻卓越。

泉裕泰指出，台中市白冷圳水流域發展協會則致力保存由當時台灣總督府技師磯田謙雄團隊所建造的「白冷圳」。白冷圳是引用大甲溪、長達16公里農業用水路，於1932年通水，使台中新社得以發展農業地區。1999年的九二一大地震造成白冷圳無法使用後，協會開始修復，迄今持續灌溉新社地區土壤；自2012年以來，為表揚磯田謙雄貢獻，每年舉辦文化祭，同時與金澤市進行交流活動，對日台間的友好親善貢獻極大。

泉裕泰提到，今年是台日文化經濟協會成立70周年，也是白冷圳通水90周年，同時更是台中市白冷圳水流域發展協會開始舉辦文化祭的10周年，對於他們長久以來為日本和台灣所建立的深厚情誼，他要表示衷心的感謝和敬意，也祈望日台友好交流蓬勃發展、蒸蒸日上。

台日文化經濟協會長杜恒誼致詞表示，去年他們迎接日本自民黨青年局、大阪堺市議員、日本李登輝之友會、日華親善友好慰靈訪問團等團體訪台，締結未來攜手發展的承諾，在瞬息萬變的國際情勢及台日關係當中，日本能持續與台灣保有密切的友好關係，官方與民間的共同協力功不可沒。

他指出，回顧71年前，面對兩國關係斷裂，台日有志之士紛紛有錢出錢、有力出力，就是這種自動自發、來自民間的純粹能量，延續台日間超越民族差異、歷史脈絡、政治損益的友誼命脈。台日文化經濟協會有幸與這段歷史伴走，中間經歷數次台日兩國的重大政黨輪替，始終秉持超然態度，接納來自各界友誼之手。之外，他們不僅鼓勵台灣青年學子「知日」，未來目標更朝推動日本青年學子的「知台」邁進。

台中市白冷圳水流域發展協會理事長陳耀邦致詞說，日本前首相安倍晉三曾說過「台灣有事，就是日本有事」，這說法是基於兄弟相挺的情誼，令人感動；每年舉辦白冷圳文化祭時，磯田謙雄的後代及政府代表也組團參加，這樣深具歷史意義的追思活動，拉近日台深厚情誼，他期許兩國民眾交往愈來愈頻繁、關係愈來愈親密。（編輯：翟思嘉）1120215