洛杉磯台僑紀念228 借鏡納粹大屠殺歷史

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洛杉磯寬容博物館（Museum of Tolerance）透過互動裝置、倖存者講座，記錄1933年到1945年德國納粹屠殺600萬猶太人的歷史，圖為仿真的毒氣室空間，牆上播放紀錄片。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月16日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）洛杉磯台僑社團今年紀念228事件，計劃前往「寬容博物館」參觀，透過600萬猶太人遭納粹屠殺的歷史，記取教訓，探討「合法政府如何做出傷天害理的事」。

寬容博物館（Museum of Tolerance）位在洛杉磯比佛利山（Beverly Hills）附近，長年透過互動裝置、大屠殺倖存者講座，記錄1933年到1945年發生在歐洲這段泯滅人性的歷史。

博物館最有名的一處展示空間是館方逼真還原當年毒氣室的樣貌，讓參觀者踏上彷彿當年受害者走過的通道，親身體驗坐在毒氣室裡的感受。

大洛杉磯台灣會館每年都舉辦228紀念活動，今年首次邀請鄉親在19日組團前往寬容博物館參觀，安排專門研究納粹大屠殺歷史的法學院教授巴茲勒（Michael Bazyler）、倖存者出席座談。

台灣會館新聞稿指出，1993年成立的寬容博物館詳細記載二戰納粹屠殺猶太人的經過，從迫害人權到最後走上種族滅絕的手段，從勞役致死、槍決到毒氣室集體屠殺。

台灣會館指出，這次參觀目的是向歷史借鏡，深入瞭解「一個合法政府如何導致千百萬人喪命」，同時學習如何呈現歷史真相，釐清責任歸屬，打造一個包容分歧的寬容社會。

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新聞稿指出：「我們期待，藉由瞭解猶太人和美國其他族裔如何面對暴行的歷史，省思台灣如何保存呈現228事件及白色恐怖史料，教育下一代。」

除了參觀寬容博物館，台灣會館228紀念活動包括徵影片活動，鼓勵年輕的台美人與長輩溝通，聊228事件。25日台灣會館有紀念會、導覽活動、兒童認識台灣歷史工作坊。26日有一場跨族裔防止政府暴行座談。28日為「台灣介心靈日」228紀念音樂會。（編輯：郭中翰）1120216