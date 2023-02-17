張元斌升國安局副局長 技術背景出身具30年實務經驗

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（中央社記者游凱翔台北17日電）軍方人士今天表示，已核定國安局科技中心主任張元斌中將升任副局長，昨天生效。張元斌自中尉階段就至國安局，任職科技單位長達30年，此次內升能鼓舞科技人員士氣，並整合國安團隊科技資源，應對安全威脅。

國安局長蔡明彥2月1日上任後隨即進行人事調整，相關人士下午告訴中央社記者，蔡明彥為因應當前國內外安全情勢及任務需求，已於昨天核定由國安局科技中心主任張元斌中將接任副局長。

相關人士說明，張元斌是中央大學資訊管理研究所博士，具備資訊研發、資安管理及科技情報政策規劃的專業背景，專業領導能力獲得肯定。

這位人士說，張元斌自中尉就到國安局，任職科技單位長達30年，歷練完整且實務經驗豐富，此次內升有助鼓舞科技人員士氣，且張元斌的專長符合國安局未來工作任務重點，可協助整合國安團隊的科技資源，全力應對各類安全威脅與挑戰。

國家安全局設一席政務副局長與兩席常務副局長，政務副局長為柯承亨，兩位常務副局長分別為陳進廣中將，以及曾任調查局副局長的劉復興，劉復興已於今年1月16日退休。（編輯：林克倫）1120217