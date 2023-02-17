林昶佐赴IPAC東京論壇 籲各國逐步與台建立官方關係

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無黨籍立委林昶佐（左）17日赴日參加「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」論壇，並與前英國首相特拉斯（Liz Truss，右）等人，就「確保印太區域的自由開放」議題對談。（林昶佐辦公室提供）中央社記者王揚宇傳真 112年2月17日

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（中央社記者王揚宇台北17日電）無黨籍立委林昶佐今天凌晨赴日參加「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」論壇，呼籲國際社會應明確、堅定表達對台支持，逐步建立與台灣的官方正常關係，才能確保台灣永續安全，進而確保印太區域的自由與開放。

林昶佐辦公室今天發布新聞稿指出，IPAC今天在日本東京舉辦國際論壇，聚集來自英國、澳洲、加拿大、歐洲各國和台灣的國會議員，包括日本前參議院議長山東昭子、眾議員長島昭久等超過50位國會議員出席，共同就對侵犯人權行為的制裁、商業與人權、跨國鎮壓和確保印太區域的自由開放等主題交換意見。

其中，林昶佐在「確保印太區域的自由開放」主題上，與前英國首相特拉斯（Liz Truss）等人進行對談。

林昶佐發言時，感謝特拉斯表達對台支持，也接續特拉斯的談話，強調國際社會挺台的訊息應明確、公開，並逐步建立與台灣官方的正式關係，才能讓挺台灣的力量清晰、堅定而永續。

林昶佐表示，改革國際關係與體制雖然不是一蹴可及，但政治人物必須隨時提醒自己，朝著建立更安全、更平等的國際社會邁進。

林昶佐說，會後IPAC發表聯合聲明，呼籲5月即將在日本廣島召開的G7，應促進各國在安全、經濟和價值觀方面合作，以確保印太區域的自由、開放，且各國應在供應鏈及市場方面，減少對長期使用經濟脅迫國家的依賴，並促進民主國家間的經濟及安全合作。（編輯：翟思嘉）1120217