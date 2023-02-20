談大局條款傳聞 侯友宜：黨定有周全辦法促團結

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市長侯友宜今天針對國民黨傳將提出「大局條款」的問題表示，他相信黨一定有一個周全的辦法，讓大家能夠團結的面對，勇敢的站出來好好的做事情。

侯友宜今天出席泰山區義學市民活動中心重建工程開工動土典禮，他接媒體聯訪表示，期待113年的7月下半旬能夠正式完工，可嘉惠義學里、義仁里市民。

媒體詢及對外傳國民黨擬在立委提名辦法中納「大局條款」，防現任議員轉戰立委的的意見，侯友宜表示，很多優秀的人才願意為國為民努力做事，「我相信黨一定有一個周全的辦法，讓大家能夠團結的面對，勇敢的站出來好好的做事情」，讓國家跟人民的發展能夠不斷地往前走。

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侯友宜也對前行政院長蘇貞昌昨天表態支持副總統賴清德參選2024總統的問題表示，他現在是全力以赴把事情做好，最重要的是所有人都要團結，不管在兩岸穩定、和平以及區域的安全上，大家都要同心齊力，讓中華民國能夠永續跟繁榮。

媒體追問有民調指侯友宜選總統，有近7成的民眾認為不算「落跑」，侯友宜對此表示，他現在是新北市的市長，新北市還有很多大小事，期待他更積極努力，尤其新北市還有很多願景工程，所以，這些事情才是民眾最關心的事情，他會努力，把握當下把這些事情全力做好。（編輯：李錫璋）1120220