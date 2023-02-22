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帛琉國際馬拉松6月登場 總統惠恕仁熱情邀請

2023/2/22 22:01（2/22 22:06 更新）
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帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左）等人22日晚間搭機抵達桃園國際機場，外交部政務次長李淳（前右）到場迎接，惠恕仁隨後在國賓門短暫停留並發表談話。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月22日
帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左）等人22日晚間搭機抵達桃園國際機場，外交部政務次長李淳（前右）到場迎接，惠恕仁隨後在國賓門短暫停留並發表談話。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月22日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）帛琉共和國總統惠恕仁今晚抵達桃園國際機場轉機，他在國賓門發表談話宣傳6月4日將在帛琉舉行「帛琉國際馬拉松」賽事，同行的帛琉副總統席嫵杜則將展開為期5天訪台行程。

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）和副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）等人搭乘華航CI27班機，在晚間7時48分抵達桃園國際機場，外交部由政務次長李淳接機，惠恕仁在國賓門短暫停留並發表談話。

惠恕仁表示，這次來台只停留幾個小時，隨後要轉機前往斐濟，但是副總統席嫵杜會留下宣傳帛琉將在6月舉辦的國際馬拉松活動，帛琉觀光部長特米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl）日前專程到金門觀摩馬拉松賽事，作為帛琉首次辦理馬拉松的參考，不但學到很多，也留下深刻印象。

惠恕仁說，帛琉第一次舉辦國際性的馬拉松活動，他感到非常興奮，也希望世界各地及台灣的馬拉松愛好者能共襄盛舉，帛琉是開放觀光旅遊的國家，也歡迎選手帶著家人一起享受帛琉的陽光、空氣及文化，期待在帛琉看到大家參加活動。

惠恕仁和席嫵杜等人隨後在外交人員引領下離去，席嫵杜將進行為期5天的訪台行程，期間將出席23日下午2時30分在外交部舉辦的帛琉國際馬拉松宣布記者會。（編輯：方沛清）1120222

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前）22日晚間抵台轉機，在桃園機場短暫停留並發表談話，為6月將在帛琉舉行的「帛琉國際馬拉松」賽事宣傳，邀請包含台灣在內全球各地的馬拉松愛好者共襄盛舉。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月22日
帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前）22日晚間抵台轉機，在桃園機場短暫停留並發表談話，為6月將在帛琉舉行的「帛琉國際馬拉松」賽事宣傳，邀請包含台灣在內全球各地的馬拉松愛好者共襄盛舉。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月22日
帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左3）22日在桃園機場表示，他這次來台只停留幾小時，但副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（左2）將留台宣傳帛琉6月舉辦的國際馬拉松活動。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月22日
帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左3）22日在桃園機場表示，他這次來台只停留幾小時，但副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（左2）將留台宣傳帛琉6月舉辦的國際馬拉松活動。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月22日
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