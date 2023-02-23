慰勞台灣搜救隊馳援土耳其 搜救犬獲加菜金

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為慰勉台灣搜救隊赴土耳其救災辛勞，內政部長林右昌（左）23日中午特別在台北喜來登大飯店舉辦歸國感謝午宴，會中表揚、慰勞搜救隊成員，同時也準備許多狗狗點心要犒賞「台灣汪汪隊」的5隻搜救犬。中央社記者黃麗芸攝 112年2月23日

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）內政部長林右昌今天特別舉辦歸國感謝午宴慰勞、表揚台灣搜救隊；同時，「消防發展與交流協會」也捐助新台幣500萬元添購救災設備，以及每人、每犬各6000元慰問金。

土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，逾4.6萬人喪生。台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動2批人員參與救援，包含第1梯次40人、3犬，第2梯次為90人、2犬，共計130人、5隻搜救犬，結束搜救任務後已於15日返抵國門。

為慰勉台灣搜救隊赴土耳其救災的辛勞，林右昌今天中午特別在台北喜來登大飯店舉辦歸國感謝午宴，包括總統府秘書長林佳龍、駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）也出席。

林右昌致詞表示，台灣搜救隊的義舉和善行都受到國人和土耳其人民的高度肯定，透過外交部、土耳其代表處、長榮航空公司及賑災基金齊心幫忙；另外，自己和消防署長蕭煥章已討論過，希望將台灣搜救隊在土耳其災區的所見所聞和經驗，作為未來提升國內救災的能量，讓未來應變防災準備更完善。

隨後林佳龍也指出，當年九二一大地震發生時，第一個抵台的國際搜救隊就是土耳其搜救隊，因此這次土耳其強震也深有同感，台灣不論是政府或民間組織都秉持救人第一的想法、盡速馳援；由於台灣搜救隊返台前已將救災器材直接捐助土國、極具意義，他所催生的「消防發展與交流協會」將先捐助新台幣500萬元添購相關消防設備和儀器，讓搜救人員無後顧之憂。

同時，消防協會還將發放台灣搜救隊每名成員6000元慰問金；另5隻搜救犬也同樣頒發6000元加菜金慰問，並指「雞腿」和「Melody」分別要在3、6月退役，也祝牠們之後可享幸福退休生活。

台中市搜救犬Melody和腿腿加入台灣搜救隊隊伍，日前遠赴土耳其救援，目前已返台，消防局17日帶著牠們至中興大學浪浪樂活醫療室進行全面健檢，儘管在抽血時有點緊張，但牠們還是配合完成檢查。（動保處提供）

貝定可也上台表示，衷心感謝台灣在震災後立即派搜救隊前往土耳其救援，也感謝這些成員們的辛苦付出，對於台灣人的愛心和關心深受感動，他的辦公室和信箱都湧進大量關懷訊息，自己國家的災民也都獲得援助，代表土耳其感謝台灣的同舟共濟精神。

會中，林右昌和林佳龍也分別表揚、慰勞搜救隊成員，同時特地準備許多狗狗小點心要犒賞「台灣汪汪隊」的5隻搜救犬。

總統蔡英文下午也將在總統府接見台灣搜救隊；行政院長陳建仁今晚也將在圓山大飯店舉行感恩餐會慰勞台灣搜救隊。

消防署告訴中央社記者，台灣搜救隊返台前所捐助土耳其的救災裝備價值約為800多萬元，透過消防發展與交流協會拋磚引玉率先捐助500萬元，以及世界台商總會也將捐助300多萬元，協助添購新的救災裝備和器材以補足缺口。（編輯：張銘坤）1120223