南部水情吃緊 藍委要求政府速提因應方案

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，台灣缺蛋、缺藥、缺抗生素，是否很快將面臨缺水危機。缺水關係到全民用水的基本權益，也衝擊產業發展，要求政府儘速提出因應方案。

南部水情吃緊，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、國民黨立委賴士葆、費鴻泰及陳以信等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「南台灣乾涸，缺水只能怨老天？」記者會。

曾銘宗表示，缺水關係到全民用水的基本權益，也衝擊到產業發展。根據媒體報導，現在已經開始限水，面對台灣南部水荒，面臨30年最大乾旱，科技業已經開始警戒。台南3月1日起減量供水，衝擊晶圓代工、面板業等業者。

曾銘宗指出，蔡政府推出的前瞻特別預算總數有新台幣8400億，其中一項是水環境建設，從106年至今已經編列1807億元，到底花到哪裡去了。蔡政府也在110年提出10年增水10億噸的計畫，要砸1600億元，但現在錢花了，似乎沒有看到具體效益。

曾銘宗表示，國民黨團要問蔡政府，現在台灣缺蛋、缺藥、缺抗生素，是否很快將面臨缺水危機，要求政府儘速提出因應方案，確保全民的民生用水需求，並協助產業發展。

陳以信指出，水情嚴峻，南部尤其嚴重，面臨30年來最大乾旱，中南部水庫現都有缺水狀況，嘉義、台南的水庫蓄水率都只約2到4成左右。經濟部面臨嚴重水情，去年就已啟動「防旱作業」，成立「旱災緊急應變小組」，但還是發生缺水問題。

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陳以信表示，緊急應變小組應該要做的工作，包括開源、節流、調度和備援。開源部分包括人工湖、再生水和水庫清淤；節流部分包括降低漏水率、更換老舊管線；調度部分必須考量北水如何南用，經濟部長王美花曾說要增加區域水源調度支援能力，結果現在甚至連備援都沒有。

陳以信表示，台灣在全球缺水排名在第18名，蔡政府必須盡速改善缺水問題，但卻「未雨綢繆未綢繆，該準備沒準備，這樣的政府不要也罷」。（編輯：翟思嘉）1120223