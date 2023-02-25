民調：中國威脅嚴重 台美關係重於兩岸關係

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中華亞太菁英交流協會25日發布「俄烏戰爭週年：美中台局勢最新民調」，受訪者認為中國對台灣的威脅嚴重；另認為台美關係重要性高於兩岸關係。圖為參加座談會的學者專家。 中央社記者唐佩君台北攝 112年2月25日

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（中央社記者唐佩君台北25日電）俄烏戰爭屆滿週年，最新民調顯示，69%受訪者認為中國對台灣的威脅嚴重，另41.8%認為民進黨最能維護台灣主權；另面對美中對抗，更認為台美關係重要性高於兩岸關係。

中華亞太菁英交流協會今天舉辦座談會，發布「俄烏戰爭週年：美中台局勢最新民調」，結果顯示多數受訪者認為中國對台灣威脅嚴重，另面對美中對抗的局勢，立場親美多於親中，此外對政黨維護主權表現也有明顯看法。

這份民調顯示，69%受訪者認為中國對台灣的威脅嚴重，針對兩岸交流應不應該接受一國兩制、矮化主權、九二共識等不同的條件，認為不應該的比例分別為74.4%、85.9%、48.7%，凸顯大多數台灣民眾認為兩岸交流不應預設任何政治前提。

此外，民調顯示在台灣主要政黨中，41.8%的受訪者認為民進黨最能維護台灣主權，其次是國民黨的23%和民眾黨的10.6%。

此外，有76.7%的民眾認為美中兩強之間，仍然是美國對世界各國比較有影響力。同時，無論是從經貿面或是安全面，都分別有49.6%、46%民眾認為台美關係重要，多於認為兩岸關係重要的37.3%、40.7%。

這次民調訪問於22日至23日進行。成功訪問1035名全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.05%。

對於民調結果，台灣國際法學會副秘書長林廷輝說，雖然受訪者認為台美關係較為重要，但進一步觀察，在中間選民的部份，35.7%卻是認為兩岸關係重要性高於台美關係的25.1%，所以中間選民認為還是要把兩岸關係處理好對台灣比較安全，因此國民黨2024大選恐會繼續操作「票投民進黨、青年上戰場」議題。

東海大學政治系教授沈有忠則認為，俄烏戰爭給台灣的啟示是，台灣當然不會是下一個烏克蘭，北京也不是莫斯科，中國與全球經貿緊密性遠高於俄國，西方國家制裁俄國的措施，只要一半用於中國，北京就會受不了了。

其次烏克蘭軍力與俄羅斯領土接壤等問題都比台灣嚴重，台灣在國際上的經濟及民主地位都優於烏克蘭，但台灣不如烏克蘭的是沒有自信，若台灣可以發揮像烏克蘭一樣的堅強團結意志，得到的武器也不會比烏克蘭少的情況下，台海一旦發生衝突，勝利一定屬於台灣。（編輯：周慧盈）1120225