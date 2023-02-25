經濟部、農委會下週三赴立院 報告物價高漲與蛋荒

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（中央社記者林敬殷台北25日電）立法院經濟委員會下週三邀請經濟部、農委會等單位專案報告。經濟部書面報告指出，今年1月消費者物價指數年增率升至3.04%，其中蛋類及肉類漲幅較大，也是民眾對物價上漲感受較深的原因。

立法院在週四選出各委員會召委後，因適逢228連假，立院新會期的委員會會議延至3月1日舉行。其中，經濟委員會針對近來的蛋荒議題，邀請相關單位就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管制機制與因應對策」專案報告，備受矚目。

依據經濟部報告指出，今年1月消費者物價指數（CPI）年增率升至3.04%，主要是受到春節及氣候波動影響，其中蔬菜、蛋類及肉類漲幅較大，進一步帶動外食費上揚，這也是民眾對物價上漲感受較深的原因。

經濟部表示，去年以來，受到全球疫情及俄烏戰爭影響，國際能源、黃豆及小麥等大宗物資價格高漲，進一步造成全球性通膨問題。

經濟部說，台灣的原物料多仰賴進口，同樣受到輸入性通膨影響，但由於政府及早從源頭管控，透過穩定能源價格及減徵重要原物料稅負等措施，去年CPI漲幅為2.95%，與英國CPI年增率達9.1%、歐元區8.4%、美國8.0%、新加坡6.1%、南韓5.1%相比，台灣要比主要國家溫和。

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經濟部指出，許多國家採取將能源飆漲直接反映到市場價格作法，例如美國、日本、英國、歐盟等國住宅電價漲8%到73%，工業電價漲26%到73%，結果造成嚴重通膨，加重民眾生活及產業負擔。

經濟部表示，國際能源及大宗物資受到需求減緩，價格已從高點回穩，但仍處於相對高檔，國內民生物價上漲壓力仍大，將持續配合行政院「穩定物價小組」，從源頭管理，採取多項穩定物價措施，降低民生經濟負擔。（編輯：林克倫）1120225