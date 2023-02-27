國防院：網路志願戰士是烏克蘭全面防衛關鍵

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（中央社記者游凱翔台北27日電）烏克蘭的網路戰在俄烏戰爭中完勝俄羅斯。國防院今天表示，網路戰是新戰場，需要狡猾、有創造力、好奇及堅定，烏克蘭志願網路戰士協助防禦及攻擊，或許不用槍砲，但證明是烏克蘭全面防禦的關鍵要素。

俄烏戰事發生迄今已一週年，國防部智庫、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌，以「俄烏戰場上的網路戰與宣傳戰」為題撰文，評析網路戰與宣傳戰的重要性。

舒孝煌指出，外界普遍認為，俄羅斯會在戰事爆發初期以大規模破壞性網路攻擊，消除烏軍防空系統及指揮管制能力，但隨戰事開展，烏軍指揮管制能力基本上並未中斷，政府職能也僅輕微受損，事後消息證實，俄雖對烏克蘭關鍵部門進行大規模網路攻擊，但大多數是無效攻擊。

舒孝煌指出，俄羅斯以烏克蘭國防部、通訊業者等作為目標具有戰術意義，且目標很簡單，就是為了破壞公眾對烏克蘭領導階層信心，破壞有關軍隊、資金和人員流動的部門。

但為什麼俄羅斯廣泛網攻卻未對烏克蘭造成嚴重影響。舒孝煌指出，根據「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的論點，因為烏克蘭有一支極佳跨國團隊支持，及多樣化的基礎設施，另外最重要的，則是俄羅斯顯然相信這場戰爭是短暫且容易獲勝，因此未完備準備過程。

舒孝煌也提到，烏克蘭主導了爭取公眾支持的資訊戰，烏克蘭在戰事中發動廣大媒體戰，有效從可能洩漏、不安全網路下，將俄軍受伏擊、烏軍戰勝對手的各種視訊畫面對外傳出，並將烏克蘭描繪成受害者（事實也是如此），表明為俄羅斯的入侵付出可怕代價，目的可能是在國內激發支持。

舒孝煌指出，俄羅斯在戰爭初期經常指責烏克蘭充斥「納粹分子」，去年5月還加大其虛假敘述力道，但後來似乎已放棄這項宣傳樣板；更糟的是，俄羅斯一直在宣傳俄羅斯軍隊活動，這更是訊息戰嚴重疏失，事後黑海艦隊旗艦莫斯科號遭擊沉的影像在網上洩漏，在在顯示俄宣傳行動的嚴重失敗。

舒孝煌最後強調，網路戰已是新的戰場，有新戰線及新的戰鬥人員，目前仍難與其他形式戰爭進行比較，因為網路戰使用不同的工具，以及不同的戰鬥員，或許不用體力及堅韌意志來克服壓力，但需要狡猾、有創造力、好奇及堅定，烏克蘭有一支志願網路戰士協助網路防禦及攻擊，他們或許不用發射槍砲，但卻已證明是烏克蘭全面防禦的關鍵要素。（編輯：黃國倫）1120227