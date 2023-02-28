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諾貝爾和平獎得主尤努斯：盼再訪台灣

2023/2/28 21:37（2/28 21:51 更新）
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駐印度副代表陳牧民（右2）27日與孟加拉籍諾貝爾和平獎得主尤努斯（右3）等人，出席印度阿薩姆省波多蘭自治區主辦的首屆國際知識節活動。（陳牧民提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月28日
駐印度副代表陳牧民（右2）27日與孟加拉籍諾貝爾和平獎得主尤努斯（右3）等人，出席印度阿薩姆省波多蘭自治區主辦的首屆國際知識節活動。（陳牧民提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月28日
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（中央社記者林行健新德里28日專電）中華民國駐印度副代表陳牧民昨天在印度國際知識節上，與孟加拉籍諾貝爾和平獎得主尤努斯同台對話。尤努斯盛讚台灣醫療體系和公民社會發展，希望有機會再訪台灣。

首屆國際知識節（International Knowledge Festival）在阿薩姆省（Assam）波多蘭（Bodoland）自治區舉辦，以創辦窮人銀行協助貧民經濟翻身而獲得諾貝爾和平獎的尤努斯（Muhammad Yunus）是主賓，陳牧民則是以外國使節名義受邀。

自治區政府主席鮑羅（Pramod Boro）在27日的歡迎晚宴上表示，尤努斯致力於消滅貧窮，而台灣在面對強鄰又缺乏自然資源的情況下，發展成經濟大國，波多蘭將借重尤努斯的建言和台灣的經驗，推動地區發展。

與陳牧民在台上對話時，尤努斯暢談地區發展策略。他說，早年去過台灣且留下極佳的印象，包括健全的醫療體系和高度發展公民社會。至今仍透過尤努斯基金會活動，定期與台灣的非政府組織（NGO）及大學生視訊交流，也希望早日再訪台灣。

陳牧民今天上午另應自治政府邀請，對波多蘭地區所有高中及大學校長發表專題演講，主題是台灣高等教育現況與國際合作。

波多蘭大學校長表示將組團赴台考察，了解台灣在教育及人才培育的成功策略，也希望與台灣的高等學府儘快建立雙邊合作。

波多蘭自治區位於阿薩姆省西北部與不丹交界一帶，原住民族為波多人。印度建國後，波多人覺得自身權利未獲保障，成立「波多民族解放陣線」等軍事組織發動游擊戰，共有5000多人為獨立運動獻出生命。

2020年，各主要派系與印度政府簽訂和平協議，成立波多蘭自治政府與議會，地區終於恢復和平。

波多蘭民族自治區因長期戰亂和軍事管制，民生凋敝，自治區政府盼用舉辦國際論壇的方式，邀請國內外學者專家見證自治區和平穩定的現況，另一方面也希望能夠建立國際連結，吸引外資以促進經濟發展。（編輯：馮昭）1120228

印度阿薩姆省波多蘭自治區2月27日至3月2日舉辦第一屆國際知識節，駐印度副代表陳牧民（與談人席左1）受邀出席。（陳牧民提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月28日
印度阿薩姆省波多蘭自治區2月27日至3月2日舉辦第一屆國際知識節，駐印度副代表陳牧民（與談人席左1）受邀出席。（陳牧民提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月28日
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