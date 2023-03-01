木雕呈現女力 貝里斯文化暨婦女月於國圖開展

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貝里斯駐台大使館1日舉辦文化暨婦女月木雕藝文展開幕式，並頒贈馬雅原民藝術家手工編織桌巾給美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（右3）、澳洲代表露珍怡（左3）等在台傑出女性。中央社記者閻文韜攝 112年3月1日

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）為慶祝國際婦女節，貝里斯駐台大使館與國家圖書館合作，今天起在國圖推出展期1個月的「文化暨婦女月-木雕與藝文展」，將展出象徵「貝里斯女力」的多件當地藝術家作品。

貝里斯駐台使館今天舉辦展覽開幕式，並頒贈馬雅原民藝術家手工編織桌巾給6位傑出在台女性，包括美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、澳洲代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、聖文森大使柏安卓（Andrea Bowman）、貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）、國圖館長曾淑賢、北市迎新會長田陳毅君。

外交部次長俞大㵢及宏都拉斯、瓜地馬拉、聖露西亞、墨西哥、教廷等多位駐台使節皆出席活動。

碧坎蒂致詞時，除了表揚貝國第一位女性總督高登女爵士（Dame Minita Gordon）以及發展、家庭及原住民事務部長葛雷絲（Dolores Balderamos-Garcia），她也提到自己長期致力社區發展、女性賦權及國族建構等議題，盼透過這次展出的藝術作品，讓大家看見女性的貢獻，提升婦女議題的能見度。

俞大㵢致詞時則強調，台灣致力於與貝里斯和其他外交盟友合作，落實在後疫情時代協助拉美和加勒比地區的婦女經濟賦權計畫，台貝30多年來在共同價值基礎上建立了堅定的夥伴關係，他相信在雙方共同努力下，兩國友好合作關係將不斷蓬勃發展。

曾淑賢表示，感謝貝國藝術家特別為展覽創作精美雕刻品，讓台灣民眾藉由作品看見貝里斯女性的堅毅力量與美麗靈魂，日後國圖也將持續推動邦交國文化交流，提供民眾多元的異國文化饗宴。

此次展出木雕作品，是由貝里斯國家歷史文化研究所（NICH）邀請3位當地雕塑家，以「啟發」（INSPIRE）為創作理念，各自雕塑6個代表貝里斯女性堅韌本質且充滿母愛光輝的作品，盼透過其故事讓參觀民眾感受貝里斯女性的豐富情感與人生價值。

展覽除了空運來台的貝國女性木雕作品外，現場也陳列18位當代貝國女性代表事蹟牌、貝里斯傳統手工藝品與服飾，以及貝里斯10位藝術家去年以台貝文化為主題，結合美食、建築、宗教與日常生活等議題創作的10幅畫作。

展覽現場另陳列數十本貝里斯系列叢書供民眾翻閱，內容包括探索貝國的奇異野生動物、古老文明、海洋生態和文化大熔爐等，帶領台灣民眾從各角度認識友邦貝里斯。（編輯：翟思嘉）1120301

貝里斯駐台使館舉辦文化暨婦女月木雕藝文展，透過各種貝里斯木雕畫作，盼讓民眾更了解貝里斯的女性崛起力量，以及貝里斯的文化民情。中央社記者閻文韜攝 112年3月1日