辜寬敏辭世 陳菊、林佳龍留言追悼

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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏辭世，悼念會場開放首日，監察院長陳菊、總統府秘書長林佳龍等人今天到場致意，林佳龍表示將接棒辜寬敏守護台灣的精神。

總統府資政辜寬敏2月27日在台北榮總辭世，享耆壽97歲。台灣制憲基金會設置追思會場，會場開放首日，今天下午有許多政界人士到場致意，包括陳菊、林佳龍、前總統陳水扁與前外交部長陳唐山等人。

林佳龍下午赴基金會獻花時告訴記者，辜寬敏挑戰威權的勇氣宛如一顆種子深植年輕人生命。

林佳龍感謝辜寬敏對政壇後輩的提攜。他表示，辜寬敏守護台灣的信念將「化作春泥更護花」，期待自己接棒辜寬敏精神，致力使台灣邁向正常國家。

陳菊在基金會入口處弔問簽名，留言追悼辜寬敏，並寫道「感謝您對台灣主體性的堅持與守護，一路好走」。陳唐山受訪表示，辜寬敏致力於讓台灣成為世界認同的國家，守護台灣民主的精神讓他非常感佩。

陳水扁下午赴台灣制憲基金會致意。面對媒體提問，陳水扁低調不語，僅不斷點頭回應「謝謝」。陳水扁在基金會入口處留言追悼辜寬敏，寫道「永懷辜資政精神不死，制憲之路將追求走下去」。

台灣制憲基金會指出，3月1日起至3月5日止，每天上午9時至晚間7時，開放社會各界追思辜寬敏精神與理念；悼念地點設置於「台灣制憲基金會大會議室」，地址為台北市中山區松江路266號3樓。（編輯：蘇志宗）1120301

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。總統府祕書長林佳龍（前）1日赴台灣制憲基金會悼念致意，並表示，將接棒辜寬敏守護台灣的精神。中央社記者郭日曉攝 112年3月1日

台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。監察院長陳菊（中）、監委范巽綠（左）1日赴台灣制憲基金會致意，並簽名留言追悼辜寬敏。中央社記者郭日曉攝 112年3月1日