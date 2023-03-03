海軍3艘敦睦遠航艦艇 3月在全台7港口開放參觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北3日電） 海軍艦隊指揮部今天宣布「112年敦睦遠航訓練」艦艇靠泊在全台7個港口的開放參觀時間，本次計有磐石軍艦、承德軍艦、班超軍艦3艘開放民眾參觀，並招募有志青年共同加入海軍行列。

海軍艦隊指揮部今天發布新聞稿指出，海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊，共計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘艦艇，將靠泊各港口開放民眾蒞臨參觀，並進行招募活動。

海軍艦指部指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國內航訓各港口開放時間如下：高雄港：3月10、11日（星期五、六）上午9時至下午3時。安平港：3月12、13日（星期日、一）上午9時至下午3時。馬公港：3月14、15日（星期二、三）上午9時至下午3時。臺中港：3月17、18日（星期五、六）上午9時至下午3時。基隆港：3月19、20日（星期日、一）上午9時至下午3時。蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）上午9時至下午3時。花蓮港：3月26、27日（星期日、一）上午9時至下午3時。

海軍艦指部表示，歡迎全國民眾與學生踴躍參觀，共同享受一場難忘的國防饗宴，有意參觀者需攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分的具照片證件，配合開放時程及現場引導提早入場。（編輯：翟思嘉）1120303