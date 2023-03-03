以色列首席拉比訪台 促進兩國關係與文化交流

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（中央社台北3日綜合外電報導）以色列首席拉比勞伊（David Lau）上週訪問台灣3天，推動以國和台灣文化交流，並會見台灣官員。這樣的訪問堪稱首見，對台灣以及在台猶太僑民而言，都是一道里程碑。

「以色列時報」（The Times of Israel）網站報導，薛智偉猶太社區中心（Jeffrey D. Schwartz Jewish Community Center）為勞伊舉行歡迎會，勞伊訪問行程除拜會以色列和台灣官員外，也出席猶太社區中心的拉比大會和亞太地區拉比高峰會。

拉比（rabbi）是猶太教律法對合格教師的稱呼，為智者的象徵，擁有宗教導師的地位。在台猶太活躍人士薛智偉表示，希望勞伊到訪有助於強化以色列與台灣的關係。

根據薛智偉坣娜猶台文化交流協會（Jeffrey D. Schwartz and Na Tang Jewish Taiwan Cultural Association），當時約有30位來自澳洲雪梨、日本、香港、中國、新加坡、韓國、泰國與柬埔寨等亞太地區國家的拉比出席高峰會，除了促進文化發展外，也慶賀薛智偉猶太社區中心的落成。

勞伊在這項活動結束後發表聲明說：「能夠訪問台灣並會見在台猶太僑民，是我的榮幸。這些僑民對於猶太文化和傳統的投入，令我印象深刻。我深信，未來幾年，此地猶太僑民將繁榮興旺。」

過去10年來，猶太僑民在台灣的聲勢大振，這與自身努力以及拉比塔比（Shlomi Tabib）2011年蒞臨台灣有關。

薛智偉在台經商，與台灣知名藝人坣娜結婚。薛智偉坣娜猶台文化交流協會出資1600萬美元興建猶太社區中心，內部的猶太教會所平日供可巴德猶太協會以及台灣猶太社群舉辦活動之用。

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這個中心的成立宗旨是促進猶太僑民與台灣人民的文化交流。薛智偉說，中心啟用頭一年，入內參加活動的台灣人民踴躍，「溫馨感人」。

另一在台猶太人組織「台灣猶太社群」（Taiwan Jewish Community，TJC）成員夏皮洛（Don Shapiro）表示：「我從未想到過，以色列首席拉比會訪問台灣，更別說出席一項亞太各國拉比參加的會議。這證明，經過高度不確定時期後，近年來在台猶太僑民已繁榮興旺。」（譯者：張佑之/核稿：陳昱婷）1120303