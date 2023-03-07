陳建仁：努力備戰才能避戰 不容台灣主權受侵害

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立法院會7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（前中）率相關部會首長赴立院，會前接受媒體聯訪時表示，維護台海和平穩定是全球民主國家的共識，不容許台海和平或台灣主權受到任何侵害，努力備戰才能避戰、要能戰才能止戰。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日

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（中央社記者王揚宇台北7日電）外傳美軍考慮將在東亞的儲備彈藥改放台灣，台海危機是否會升溫；行政院長陳建仁今天說，維護台海和平穩定是全球民主國家的共識，不容許台海和平或台灣主權受到任何侵害，而且要努力備戰才能避戰。

國防部長邱國正6日在立法院答覆立委質詢，有關美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放台灣一事，邱國正回應，「這也正在談當中」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。陳建仁會前接受媒體聯訪時表示，他在施政報告中講得很清楚，維護台海和平穩定是全球民主國家的共識，「我們對於台海和平一向有兩個堅持」，一個是堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，另一個則是堅持台灣主權不容任何的併吞與侵犯，政府會盡最大努力促進台海和平。

陳建仁指出，美國跟台灣一樣，都有維持印太地區自由開放的共同理念，兩國會持續合作，更重要的，不容許台海和平或台灣主權受到任何侵害，努力備戰才能避戰、要能戰才能止戰，政府會努力促進台海穩定及維持台灣主權。（編輯：郭無患）1120307