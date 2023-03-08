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首頁 / 政治

戶役政資料遭兜售 林右昌：追查發現非駭客入侵

2023/3/8 12:37
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（中央社記者賴于榛台北8日電）2018年4月之前的戶役政資料遭駭客在網路上兜售，內政部長林右昌今天表示，經追查後發現資料庫並未被駭客入侵，相關資料也非原始資料，而是加工過的狀態，檢調正在調查外洩原因。

法務部調查局2月發布新聞稿指出，去年10月間，調查局發現暱稱「OKE」人士在國外駭客論壇公開兜售2018年4月前的台灣戶役政資料2357萬2055筆，要價美元5000元，而經過追查，發現不法人士使用的虛擬通貨錢包地址為中國籍人士所有，已掌握該名人士身分。

林右昌今天赴立法院內政委員會進行業務報告，回應民進黨立委莊瑞雄質詢時指出，追查此案後發現資料庫沒有被駭客入侵，而是在駭客網站上面兜售資料，且資料也非原始的戶政資料，而是經過加工。

至於外洩原因，林右昌說，這部分檢調正在調查中，不過以往政府其他機關每年都會向戶政機關申請使用全部，或是部分的戶政資料。

戶政司長林清淇補充指出，此案正配合檢調調查中，內政部也有做清查，且此事發生後，已經修正各機關申請提供戶政資料的辦法，不再以光碟方式提供資料，而是給予資料連結，未來才會留下可以追查的紀錄。

警政署長黃明昭則說，此案已發現犯罪IP在境外，目前正透過國際合作持續處理。（編輯：翟思嘉）1120308

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