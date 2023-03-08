中國政協委員提案殺台獨黑名單 曹興誠：無法無天

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（中央社記者王揚宇台北8日電）有中國政協委員提案，建議對台灣發布「台省分裂勢力人物黑名單」懲戒令，並可將名單上的人員擊斃；聯電前董事長曹興誠今天說，這根本是恐怖組織的狙殺令，中共簡直是恐怖組織也無法無天。

台北市信民兩岸研究協會今天在立法院舉行第2屆會員大會，並邀請曹興誠進行專題演講；媒體提問階段，曹興誠作上述表示。

現場媒體詢問，有報導指出，中國全國政協委員周小平提案，建議針對台灣發布分裂勢力人物黑名單懲戒令，並倡議中國侵台時，對於逮捕或擊斃黑名單人物者予以褒獎，而該提案已獲中共當局接納，轉相關單位研議。

曹興誠說，中共是無法無天的恐怖組織，因為如果要說哪個人有罪，警方不僅要依法抓人，抓到後也不能馬上槍斃，要經過檢方偵查、院方審理，況且要槍斃一個人也要三審定讞。

曹興誠指出，提案稱只要是台獨者就可以任意逮捕、殺害，這根本一點司法程序及概念都沒有，這也是中共殭屍病毒發作的例子；在政協大會上居然可以發出這種恐怖組織的狙殺令，請大家看清楚中共是什麼面目。

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此外，中國外長秦剛7日在兩會外長記者會上回應台灣問題。他拿出一本「中華人民共和國憲法」紅本子，聲稱「解決台灣問題，是中國人自己的事」，也說台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。

曹興誠表示，這根本是胡說八道、垃圾說法，而他過去跟很多媒體說過，中共是偽裝成政府和國家的黑社會組織，而且從秦剛的說發和狙殺令來看，中共就是病毒肆虐的黑道組織。（編輯：蘇龍麒）1120308