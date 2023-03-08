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接小英之友會榮譽總會長 陳時中：若賴清德出線將力挺

2023/3/8 21:56
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北8日電）前衛福部長陳時中今天接棒行政院長陳建仁、擔任小英之友會榮譽總會長。對於副總統賴清德被看好代表民進黨出征2024，陳時中說，只要民進黨提名人選確定，小英之友會、包括他自己，全力支持本土政權。

原小英之友會全國總會榮譽總會長陳建仁因接任行政院長，身分已不適合再任榮譽總會長。小英之友會全國總會長顏志發今晚在萬豪酒店宴請各地「小英之友會」幹部，並請陳時中擔任小英之友會榮譽總會長。

陳時中會後接受媒體訪問表示，非常感謝小英之友會總會長與會員的抬愛，讓他接任榮譽總會長；他的責任很單純，就是遂行小英基本路線，讓本土政權持續。

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賴清德被外界看好代表民進黨出征2024總統選戰，小英之友會是否全力挺賴清德。陳時中說，民進黨有一定機制，「只要提名小組確定是賴清德或確定是誰，目前來講應該是賴清德，總統一聲令下，我們全力以赴，沒有所謂的心結」。只要民進黨提名人定下來，小英之友會、包括他自己，全力支持本土政權。

民進黨中常委黃承國晚間也出席這場餐會，媒體問到，賴清德接任黨主席後處理黑金議題，是否是針對他，黃承國表示，應該不是，他不是黑金。（編輯：謝佳珍）1120308

#賴清德
#陳時中
#小英之友會全國總會
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