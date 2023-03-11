東日本震災12週年 總統：台灣持續扮演國際良善力量

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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天說，前往土耳其救援的搜救隊帶隊官黃博村，正是12年前赴311大地震救災的台灣搜救隊長，「善的循環」互助，代表台灣持續扮演國際社會良善力量，將Taiwan Can Help精神傳遞到世界各個角落。

蔡總統下午在臉書以台灣設計師Alen Yang創作的淚體字體發布圖卡與貼文說，2011年3月11日發生的東日本大震災，至今已過12年，國際間互助的正向循環不曾停止。

她說，從當年311東日本大震災，台灣人向日本伸出援手，到近年的疫情，台灣贈送口罩、醫療器材給日本，日本則援助疫苗給台灣，雙方人民一定都還印象深刻。

總統表示，今年2月土耳其發生嚴重震災，台灣延續國際間「善的循環」，第一時間派出搜救隊救援，如同台灣在921大地震時，土耳其對台灣的熱心援助。

總統提到，此次前往土耳其救援的搜救隊帶隊官黃博村，正好就是12年前311東日本大震災，前往救災的台灣搜救隊隊長。

她說，彼此之間的互助，代表台灣從過去到現在，持續扮演著國際社會的良善力量，將Taiwan Can Help的精神傳遞到世界各個角落。

總統表示，雖然全球疫情、俄烏戰爭等挑戰，帶給國際社會艱鉅的考驗，但互助的精神，讓彼此團結起來強化民主韌性，就像越來越多國家，給予民主的台灣堅定的支持。

總統說，台灣會持續貢獻良善力量，和理念相近的國際友人，成為真誠的夥伴，讓「善的循環」延續，讓全球民主更為堅韌。（編輯：林克倫）1120311