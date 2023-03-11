更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
首頁 / 政治

東日本震災12週年 總統：台灣持續扮演國際良善力量

2023/3/11 16:06（3/11 16:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天說，前往土耳其救援的搜救隊帶隊官黃博村，正是12年前赴311大地震救災的台灣搜救隊長，「善的循環」互助，代表台灣持續扮演國際社會良善力量，將Taiwan Can Help精神傳遞到世界各個角落。

蔡總統下午在臉書以台灣設計師Alen Yang創作的淚體字體發布圖卡與貼文說，2011年3月11日發生的東日本大震災，至今已過12年，國際間互助的正向循環不曾停止。

她說，從當年311東日本大震災，台灣人向日本伸出援手，到近年的疫情，台灣贈送口罩、醫療器材給日本，日本則援助疫苗給台灣，雙方人民一定都還印象深刻。

總統表示，今年2月土耳其發生嚴重震災，台灣延續國際間「善的循環」，第一時間派出搜救隊救援，如同台灣在921大地震時，土耳其對台灣的熱心援助。

總統提到，此次前往土耳其救援的搜救隊帶隊官黃博村，正好就是12年前311東日本大震災，前往救災的台灣搜救隊隊長。

她說，彼此之間的互助，代表台灣從過去到現在，持續扮演著國際社會的良善力量，將Taiwan Can Help的精神傳遞到世界各個角落。

總統表示，雖然全球疫情、俄烏戰爭等挑戰，帶給國際社會艱鉅的考驗，但互助的精神，讓彼此團結起來強化民主韌性，就像越來越多國家，給予民主的台灣堅定的支持。

總統說，台灣會持續貢獻良善力量，和理念相近的國際友人，成為真誠的夥伴，讓「善的循環」延續，讓全球民主更為堅韌。（編輯：林克倫）1120311

#台灣
#黃博村
#日本
黃博村
執行土耳其救援任務 台灣搜救隊長黃博村謙虛感謝台灣搜救隊長黃博村赴土耳其救災 日台協會：311大地震他也在
蔡英文
陳吉仲視察高雄抗旱措施 將設14公頃調蓄池留水傳蔡總統過境紐約受獎 府：定案後適時說明
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族