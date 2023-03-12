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駁台灣將成太平洋烏克蘭說法 陳建仁：警覺假訊息

2023/3/12 13:54（3/12 14:16 更新）
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有國內媒體引述報導一名外籍媒體人貼文稱「台灣即將成為太平洋的烏克蘭」，行政院長陳建仁（中）12日駁斥是不實報導，並呼籲民眾對這些假訊息要提高警覺，不要相信假消息。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月12日
有國內媒體引述報導一名外籍媒體人貼文稱「台灣即將成為太平洋的烏克蘭」，行政院長陳建仁（中）12日駁斥是不實報導，並呼籲民眾對這些假訊息要提高警覺，不要相信假消息。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月12日
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）有國內媒體引述報導一名外籍媒體人貼文稱「台灣即將成為太平洋的烏克蘭」；對此，行政院長陳建仁今天駁斥是不實報導並呼籲民眾，對這些假訊息要提高警覺，不要相信假消息。

行政院農業委員會林務局今天在南投縣草屯鎮、經濟部水利署規劃施工中的鳥嘴潭人工湖舉辦「森活圈」植樹節活動，總統蔡英文、陳建仁、農委會主委陳吉仲、經濟部常務次長林全能等人出席，與在地居民、當地國小師生共同種下台灣原生樹種綠化湖區環境。

對於一名外籍媒體人稱「台灣即將成為太平洋的烏克蘭」說法，陳建仁接受媒體聯訪表示，這是一個「美國媒體人」的不實報導，「我相信我們要提高警覺」，也希望國內媒體看到特殊社群網站刊登的不實消息，一定要很嚴格查證，不要隨之起舞，讓民眾得到假訊息，也要呼籲民眾對這些假訊息要提高警覺，不要相信假消息。

外交部昨天透過新聞稿表示，有國內媒體引述一名外籍人士尼克森（Garland Nixon）貼文稱「台灣即將成為太平洋的烏克蘭」，媒體引述所謂的「美國媒體人」，實際是隸屬俄羅斯國營媒體，此帳號不僅充滿各種聳動謾罵美國政府貼文，也充斥攻擊詆毀其他民主國家的偏激言論，絕對不是正常或是可信賴的新聞來源。

幾名美國參、眾議員提出「台灣民主防禦武器租借法案」，授權美國政府必要時租借武器給台灣，強化防衛能力；對此，陳建仁說，全世界民主國家共識就是希望台海及這個區域維持和平穩定，維持開放自由的印太地區是台灣跟美國共同目標，在此目標上，也呼籲民眾，備戰才能避戰，需要能戰，才能止戰。

陳建仁也說，很樂意看到、也很感激看到美國做相關決定，相信維護印太地區和平穩定，是台灣跟美國共同目標，大家一起努力。（編輯：陳仁華）1120312

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