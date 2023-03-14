外交部感謝英政府整合評估報告提台灣 將續深化關係

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）針對英國政府提出的「整合性評估更新報告」首提台灣，外交部今天表示高度歡迎及感謝，政府將在雙邊關係既有深厚基礎上，持續與英國等理念相近國家加強互利互惠的實質友好關係。

外交部發布新聞稿指出，英國政府13日正式公布「2023整合性評估更新報告」（Intergrated Review Refresh 2023），內容首次提及台灣，並表示反對片面改變台海現狀，支持台海和平穩定，台灣相關議題應由兩岸透過對話和平解決等友台論述，展現英國堅定友台立場，外交部對此表示高度歡迎及誠摯感謝。

外交部表示，該報告指出，對於中方大幅推進軍事現代化，在南海島礁進行軍事化，拒絕聲明放棄以武力達成對台灣的圖謀等種種擴張作為，英國將深化與核心盟友和廣大夥伴的協調合作，強化集體安全、抗衡與競爭。

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外交部表示，英國政府公布的「2023整合性評估更新報告」是繼今年2月英、澳外交暨國防部長（2+2）會議聯合聲明後，重申對於台海和平穩定的重視，不僅展現英國政府堅定友台立場，亦凸顯台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識，是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

外交部強調，英國是台灣共享民主、自由、人權及法治等價值的理念相近夥伴，政府將在雙邊關係既有深厚基礎上，持續與英國等理念相近國家加強互利互惠的實質友好關係，成為彼此在印太區域不可或缺的經貿、安全及價值夥伴。（編輯：趙蔚蘭）1120314