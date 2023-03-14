總統接見聖露西亞外長 盼互助互惠開創嶄新合作事項

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天接見聖露西亞外交部長包提斯，感謝他在許多國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與；未來希望台灣與聖露西亞持續秉持互惠互助的精神，繼續開創更多嶄新的合作事項。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮陪同下接見「聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）訪團」致詞表示，聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）去年11月率團來台進行國是訪問，當時交換了許多意見，這一次包提斯睽違8年第4次來訪，證明台灣與聖露西亞邦誼深厚、堅定，也讓兩國持續深化交流合作。

她說，還記得2019年實地訪問聖露西亞國士壘（Gros Islet）人力資源發展中心以及聖露西亞政府廣域網路計畫，這些計畫為當地青年朋友提供更多學習資源與機會。

她提到，這幾年來，有許多聖露西亞的學生來台進修，例如在義守大學學士後醫學系外國學生專班，已經有15位聖露西亞畢業生回國擔任醫師貢獻所學。

總統說，包提斯這次訪問台灣，會有一場對台灣青年的演講，也會和聖露西亞留學生見面，相信將促進更多教育理念的交流。

總統感謝包提斯與皮耶在許多國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，也請包提斯向皮耶轉達台灣的感謝與問候。

總統表示，這幾年來，台灣和聖露西亞在各領域都有豐碩的合作成果，未來希望台灣跟聖露西亞持續秉持互惠互助的精神，繼續開創更多嶄新的合作事項，為兩國人民謀求更大的繁榮以及福祉。（編輯：翟思嘉）1120314