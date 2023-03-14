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強化民主韌性 台日印尼公民團體交流國會監督

2023/3/14 16:51
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（中央社記者賴于榛台北14日電）為強化民主韌性，台灣與日本、印尼、斯里蘭卡等國公民團體今天交流國會監督作法。日本萬年野黨的原英史說，他們評量國會議員的標準包含質化、量化與民眾評量，且只表揚優秀者，不羞辱評分低的議員。

公民監督國會聯盟、美國國際民主協會（NDI）及西敏寺民主基金會（WFD）今天起在新板希爾頓酒店聯合主辦2023「監督與開放國會論壇」，下午討論亞太地區的國會透明與民主韌性，邀請泰國、印尼、日本、斯里蘭卡等公民團體參與者，透過實體與線上參與，分享國會監督作法。

來自印尼議會中心的阿瑪德（Ahmad Hanafi）說，印尼國會的公民參與比例低，公開資訊薄弱，而這多半可能是因為國會議員考量個人或是商業上的利益衝突所致。

阿瑪德表示，現在他們廣邀公民團體透過印尼開放國會平台，探討、關心政治、選舉、國家策略等不同議題；他說，目前正發展全國行動方案，盼可以打造立法資訊系統，讓民眾能公開透明看到立法過程，並要求國會線上直播開會過程。

阿瑪德說，國會監督有其必要，透過這些反饋，才能讓議員知道該如何更符合民眾利益，並回應民眾對特定議題的關注。

原英史表示，日本民主相較穩定、國會也相對透明，民眾能透過網路看到會議進行，但選民多半只知道議員在選區的行為，例如參與婚喪喜慶活動，相較不注意議員在國會的表現，這可能導致國會議員在選區服務與國會表現上比重失衡。

原英史說，因此他們會透過不同方式評量國會議員，包含量化議員的口頭質詢次數、時間，以及立法提案次數，同時透過質化評量，請議員互評，若獲得他黨的好評，就會獲得加權評分，同時自去年起也加入民眾評量。

他表示，萬年野黨將在國會會期結束後，表揚獲得3顆星評價的議員，希望能帶來更有效率的國會運作與政策制定。

原英史也強調，他們不會點名羞辱評分較低的議員，畢竟評量範圍有限，且有些資深議員的角色是做決策，而非提案，因此只會表揚優秀議員。（編輯：林興盟）1120314

#印尼國會
#阿瑪德
#印尼
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