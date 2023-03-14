「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
（中央社記者吳昇鴻台北14日電）中科院今天展示已量產及研發中的偵蒐與攻擊無人機，學者表示，首次亮相的「台版彈簧刀」巡飛彈無人機可攻擊中共船艦雷達，削弱其登陸能力。
無人機在俄烏戰場立戰功，台灣急起直追發展無人機技術。國家中山科學研究院今天在台中院區航空研究所進行「我國軍用軍規無人機發展與應用」成果展示。
攻擊型無人機部分，中科院展示巡飛彈無人機、反輻射無人機、衛星定位無人機及目標影像無人機；偵蒐型無人機包括戰術近程無人機、銳鳶1型及2型無人機、騰雲無人機、紅雀2型及3型無人機。
不對稱戰力
「不對稱作戰」是美軍提出的一種新作戰理論，相對於「對稱作戰」而來。這個軍事術語是指採取非傳統或非正規方法，避免和敵人強點對抗，在衡量雙方相對態勢後，發揮己方優勢並選擇敵人弱點加以痛擊，以獲得預期軍事或政治目的。
資料來源：海軍學術雙月刊
蘇紫雲表示，以軍事意義而言，巡飛彈無人機自主飛行並發現目標，減緩守備部隊人力配置的壓力；以技術意義而言，無人機採電池、電動機械及資通訊系統，皆為台灣國防產業的強項，因此自主生產不具問題。
若中共攻台，巡飛彈無人機具反制效果。蘇紫雲指出，中共勢必派遣數十艘艦艇向台灣灘岸前進，台灣若發展更大型的巡飛彈無人機將可率先攔截，雖未必擊沉對方船艦，但能癱瘓雷達系統削減敵軍登陸能力。
台灣國際戰略學會理事長王崑義表示，這款「台版彈簧刀」優勢在於其為單兵攜行的精準打擊武器，用於攻擊高價值、高威脅目標。他認為，俄烏戰爭中可見標槍飛彈派上用場，因此能在戰場上減少時間和空間成本的武器，台灣可借鏡。
此外，中科院今天公開由劍翔無人機發展而來的反輻射無人機亦受矚目。蘇紫雲表示，反輻射無人機長時間滯空，鎖定敵軍雷達摧毀通訊系統，得以運用於對敵防空壓制（Suppression of Enemy Air Defenses，SEAD）。
蘇紫雲指出，空軍接裝反輻射無人機，加上美軍售台可供F-16V掛載的AGM-88B高速反輻射飛彈，專門攻擊敵方防空武器的雷達輻射源目標，有助空軍反制敵軍。
前空軍副司令張延廷表示，F-16V負責攻打遠程敵軍目標，小型無人機負責攻擊敵軍雷達系統，雙管齊下彼此互補，達到反制作戰雙層效果。
針對銳鳶2型無人機導控距離超過300公里、滯空時間16小時以上，張延廷指出，無人機升空偵蒐可減緩空軍飛行員壓力，降低面對共機擾台的疲勞消耗。張延廷表示，導控距離遠的無人機可延伸搜索範圍，掌握海峽動態，未來應朝向「先偵查再打擊，一步一步來」。（編輯：林興盟）1120314
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