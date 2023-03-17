聖露西亞外長拜會民航局 支持台參加國際民航組織

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（中央社記者余曉涵台北17日電）聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）今天拜會民航局，他說台灣不應被排除在國際民航組織（ICAO）之外，聖露西亞將持續支持台灣參與ICAO。

交通部民航局今天發布新聞稿表示，包提斯夫婦今天在聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）及外交部公使王華榮陪同下，赴民航局拜會，這是包提斯第2次造訪民航局，民航局長林國顯也率相關主管親自接待。

由於包提斯具備航空管制專業背景，又身兼聖露西亞民航事務部長，雙方對話也聚焦民航議題。林國顯表示，近年建造桃園國際機場新塔台、改善各項航管硬體設備，並引進新技術以提升空中交通處理能量，且台灣與美國及日本等國家相互開放天空，為航空公司拓展更具彈性的營運空間，以利未來空運運量能持續提升。

林國顯強調，台灣一直致力於爭取有意義參與ICAO，現任美國駐ICAO代辦、前美國在台協會（AIT）處長酈英傑亦公開肯定台灣在飛安方面的表現與成就，希望能獲得其他國家持續支持台灣參與ICAO，並對聖露西亞支持台灣推動參與ICAO推案表達由衷感謝之意。

包提斯表示，空運對全球貿易及經濟非常重要，40%全球貿易是透過航空運輸，對全球整體經貿往來極為重要且不可或缺，確保飛航安全更至關重要。

基於空運對全球經貿的重要性以及飛航安全，包提斯直言，聖露西亞因此持續在各種場合對外強調，台灣不應被排除在國際民航組織（ICAO）之外，聖露西亞將持續支持台灣參與ICAO。（編輯：陳政偉）1120317