蔣萬安：雙城論壇持續辦 兩岸緊張交流更顯重要

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圖為上海市長龔正2021年在上海為雙城論壇開幕致詞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）台北市長蔣萬安今天表示，兩岸關係緊張之際，城市間交流更顯重要，未來會持續舉辦台北上海雙城論壇，相關議程也已與對方討論中，有後續進度會向外界說明。

蔣萬安、新北市長侯友宜今天上午共同到新北市三重區參加捷運環狀線北環段CF680B區段標工程開工典禮，2人會前接受媒體聯訪。

記者詢問，針對雙城論壇議題，蔣萬安今年夏天是否會去上海。對此，蔣萬安說，雙城論壇從2010年舉辦，連續13年持續，未來台北與上海也會持續溝通交流，在兩岸關係緊張之際，城市間交流更顯重要與有意義。

蔣萬安表示，雙城論壇的城市交流相關議題，已與對方討論中，後續有任何進度也會向外界說明。

台北市長蔣萬安（前右）、新北市長侯友宜（前中）18日在新北市三重區出席捷運環狀線北環段CF680B區段標工程開工典禮，蔣萬安表示，兩岸關係緊張之際，城市間交流更顯重要，未來會持續舉辦台北上海雙城論壇。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月18日

記者詢問，侯友宜是否支持兩岸恢復交流。對此，侯友宜指出，兩岸在平等、尊嚴、友善下彼此交流，能促進兩岸人民共同福祉，也是大家的願望，樂見交流，有助於兩岸和平更穩定。

另外，侯友宜表示，他昨天有與國民黨主席朱立倫通過電話，雙方對於反黑金都有一致共識，也將齊心齊力以更有效率方式符合外界期待。

侯友宜指出，相信朱立倫會不斷改變，回應外界期待政黨清新改革。天下沒有難事，黑金問題只要同心齊力攜手合作，從政黨做起，就可合作以符合國家人民的利益。

蔣萬安表示，他與侯友宜對於清廉與反黑金的態度是一致，也一起努力。雙北的建設，也會以實際行動展現市民共同利益。國民黨一定會持續傾聽民眾心聲，並回應民意。

記者提問，侯友宜大動作在臉書（Facebook）發文是否要準備選總統。對此，侯友宜說，反黑金是從警以來內心核心價值，只要有黑金議題自然會站出來勇於說不，表達自己立場與態度。

國民黨15日公布成立「中央選舉策略會報」，成員名單包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。侯友宜日前透過臉書表示「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」。

國民黨秘書長黃健庭今天上午宣布即日起中央選策會終止運作，並向支持者致歉。他說，提名機制將回歸由幕僚機構作出建議，送交中央提名委員會通過，委員會由主席召集，將邀請縣市長等重要意見領袖組成。（編輯：戴光育）1120318