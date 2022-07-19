雙城論壇柯文哲提共機擾台 龔正重申兩岸一家親

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北上海雙城論壇今天視訊登場，也是市長柯文哲任內最後一次，他致詞提陸方擋台灣農產品、共機擾台等，傷害兩岸民眾感情；上海市長龔正則重申秉持兩岸一家親理念。

雙城論壇2010年在前台北市長郝龍斌任內開始，每年由台北、上海輪流主辦，並安排晚宴及參訪交流行程，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年起改視訊辦理，逐漸縮減規模。

今年的雙城論壇上午視訊登場。台北市長柯文哲致詞時表示，最近俄烏戰爭的爆發「更讓我們對兩岸關係有許多省思」，兩岸明明經貿關係密切、民間往來頻繁，但近幾年的關係卻呈現惡意螺旋上升。

柯文哲並提到，這幾年台海局勢緊張，兩岸對立加劇。比如台灣參與世界衛生大會（WHA）、大陸軍機頻繁出現在台灣西南海域、台灣的鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出大陸受阻等等，都成了爭議焦點，傷害兩岸民眾之間的感情。

柯文哲表示，雙方繼續爭吵或已讀不回、甚至政治操弄只會讓兩岸關係越來越糟，透過溝通協商、尋求互相諒解，才能解決民生問題， 這也是繼續舉辦雙城論壇的初衷。

柯文哲提到「政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意」，他對兩岸關係的立場從未改變，就是「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，互相諒解」，多交流可以累積善意，而更多的善意可以促進更好的交流，建立善的循環，為兩岸謀和平、為人民謀福祉。更希望可以避免衝突，甚至避免戰爭，「這應當是兩岸人民共同的期望」。

上海市長龔正致詞時則表示，柯文哲提到的這些兩岸交流的問題「在過去都曾經得到了很好的解決」，並說「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎」。

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龔正致詞時再提去年雙城論壇時就講過的「兩岸一家親」理念，並說兩岸同胞心之相繫、情之相融，任何力量都切割不斷，將一如既往為台企與台胞提供更多便利，期待兩地同心同行，為雙城謀發展、為同胞謀福祉、為民族創未來。

龔正表示，在兩岸關係嚴峻複雜的條件下，兩市仍然堅持舉辦論壇，就是為了不斷的增進兩岸人民相互理解，為改善兩岸關係累積善意。（編輯：方沛清）1110719