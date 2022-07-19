雙城論壇致詞強硬 柯文哲：無法實體交流就檯面上講

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市長柯文哲任內最後一次台北上海雙城論壇今天落幕，他致詞提共機擾台等，態度較往年強硬。柯文哲會後表示，因疫情無法實體拜訪「很多東西要拿到檯面上講」。

今年的台北上海雙城論壇上午視訊登場，這也是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，第3年以視訊方式舉行。

柯文哲今年的致詞內容提及共機擾台、陸方擋台灣農產品等，並直言「傷害兩岸民眾之間的感情」；上海市長龔正致詞時則說這些問題「在過去都曾經得到了很好的解決」「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎」。雙方相較去年，在政治面更有直球對決的味道。

柯文哲會後接受媒體聯訪時被問及，今年對陸方態度較以往明顯強硬許多，是否受到外界壓力、或又是因任期將屆已沒包袱、還是碰到選舉年的緣故。

柯文哲回應「我也不是現在才講」，以前還可以實體造訪上海的時候，很多要溝通的事吃飯時或私底下講得更多，「我相信會傳達到上面去」，既然因為疫情只能線上辦論壇，那很多東西只好拿到檯面上講。

柯文哲直言「今天只是表達一些台灣人民不爽的地方」，例如若中國大陸要禁台灣農產品，總是要說明是按照哪條規則、給多久觀察期等，很多說停就停的做法就是會造成台灣人民不爽。

柯文哲表示，對於雙城論壇的邏輯是「兩岸關係不好才要辦」，雙方互相有意見的地方拿出來溝通，可以處理掉8成的問題，解決了平時累積的小問題，大問題才會減少，現在兩岸互相討厭、平常不來往，他覺得不好。

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另外，柯文哲曾表示共機擾台「定義」不明，民進黨台北市長參選人陳時中認為是「強辯」。媒體問及此事時柯文哲回「陳時中要嘛就直接講他上任不要辦、有本事就上任以後把台北的中國商人全部趕回去」。

柯文哲反問共機擾台是總統職責還是台北市長職責，「每天在叫共機擾台，你沒有辦法解決，這是我們的問題嗎？是我要去面對的問題嗎？」面對中國大陸的態度要務實、不要打高空，不要嘴巴講一套、實際做另一套。（編輯：方沛清）1110719