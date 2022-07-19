雙城論壇登場 龔正：兩岸交流離不開共同政治基礎

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2022上海台北城市論壇於19日上午登場，上海市長龔正致詞時再次強調兩岸一家親，表示兩岸交流離不開共同的政治基礎，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍持續舉辦論壇，是為了增進雙方的理解。圖為上海市長龔正致詞。中央社記者吳柏緯上海攝 111年7月19日

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）受到疫情影響，雙城論壇今天以視訊方式兩地登場。上海市長龔正致詞時表示，兩岸交流離不開共同的政治基礎，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍持續舉辦論壇，是為了增進雙方的理解。

2022上海台北城市論壇於今天上午在兩地登場。今年由台北主辦，採視訊方式進行，上海和台北都設有會場。台北市市長柯文哲首先於會中致詞，隨後，上海市長龔正在上海主會場致詞。

龔正致詞時指出，近兩年面對複雜的台海局勢和疫情情勢，在雙方共同努力下，雙邊的人民交流並未間斷。「充分說明雙城交流改變的是形式，不變的是初心，交流合作、共融發展始終是兩岸民眾的心聲。」

柯文哲致詞時提到陸方阻擋台灣農產品、共機擾台、台灣參與WHA受阻，傷害兩岸民眾感情。

龔正在致詞時回應，柯文哲提到兩岸交流的一些問題，這些問題在過去都曾經得到很好的解決，「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍堅持舉辦論壇，是為了增進雙方的理解，為改善兩岸關係累積善意。」

雙城論壇今年邁入第12屆，龔正致詞時也在細數過去雙城論壇成果，包含已經簽署了39項城市交流的備忘錄，橫跨文化、教育、科技、衛生、體育和旅遊產業等，成為了兩個城市長期交流的基礎。

龔正強調，台北的城市治理精細、生態環境宜居、人文底蘊深厚，有許多值得上海學習的先進理念和生動案例，期待和台北分享經驗，加強合作。

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龔正也不忘強調，秉持兩岸一家親，「一如既往地關心台胞、台企在滬發展，為台胞在上海學習、就業、生活、創業提供更多的便利。」

由於本屆雙城論壇舉行的時間較趕，無法落實提前閉環管理，因此上海主會場只安排政府官員、受邀與會的嘉賓入場，媒體與其餘相關人員無法進入主會場，而是被安排在分會場，藉由視訊的方式觀看上海與台北兩個會場的情形，藉此報導。（編輯：呂佳蓉）1110719