雙城論壇費用已核銷 北市：照程序、未破壞府會關係

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北13日電）今年台北上海雙城論壇，議會認為北市府未遵循但書而不得動支預算，但經費其實已核銷。北市府秘書長陳志銘表示，一切都照程序走、給廠商核銷，未破壞府會關係。

北市舉辦今年台北上海雙城論壇，卻未遵行議會預算但書要求，指若共機、共艦持續擾台則不得動支，後來遭議員們痛批藐視議會並三讀通過不得動支相關預算及核銷提案。

後來8月市政總質詢時，多名議員曾詢問論壇花費新台幣95萬該怎麼處理，北市府秘書長陳志銘答詢表示，費用會依照主計總處函文「本於職權自行核處」辦理。

而陳志銘今天則回應，一切都照程序走，該給廠商就給廠商核銷，大家照程序走，未破壞府會關係，若不付錢是破壞和民間廠商的關係，應該要按照契約跟程序走。

民進黨台北市議員梁文傑今天告訴中央社記者，這代表柯市府本來就想硬幹，一開始就想先騙到預算再說，就是一定要辦雙城論壇和核銷相關預算，但議會是循規蹈舉照制度走，如今柯文哲要下台了，屆時擔任裁判的監察院審計部有意見也無法究責個人，只能由蔣市府幫忙收爛攤子，這也顯示制度漏洞，需視下一屆議會的態度。

國民黨台北市議員王欣儀也指出，雙城論壇視訊1小時卻耗資約新台幣百萬元，顯示柯文哲省錢市長破功、所謂廉能政府現形，先前柯文哲還認可妻子陳佩琪在臉書發存摺照寓意可自行埋單，但回頭仍是納稅人出錢，柯文哲欲角逐總統大位，其誠信和一言一行都會留下歷史紀錄，將受全民考驗。

社民黨市議員苗博雅認為，雙城論壇違背議會決議動支核銷，審計部在年度審計報告勢必會提出來檢討。不過做決策的高層柯文哲等人早已拍拍屁股走人，繼續尋求更上一層樓，不負任何責任。

苗博雅指出，柯文哲趁著議會休會、市長卸任前，不但大辦畢業旅行，還把議會多次做成決議不得核銷的帳務核銷，執意違背議會決議、橫柴入灶，執政傲慢在卸任前達到最高點。

同時，政治素人柯文哲8年任期已變成老油條，熟練鑽制度漏洞，無視民意機關決議，當台北市長就如此傲慢，若更上一層樓恐怕更加猖狂了。（編輯：方沛清）1111213