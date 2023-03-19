外交部：巴拉圭參議員亞諾率團訪台 將拜會游錫堃

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圖為2018年巴拉圭中正學校的學生高舉中華民國與巴拉圭國旗揮舞，歡迎總統蔡英文到訪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北19日電）外交部今天表示，巴拉圭共和國資深參議員亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）夫婦應邀今天至23日率領跨黨派議員團來台訪問，期間將拜會立法院院長游錫堃；此行也是亞諾首度訪台。

外交部發布新聞稿表示，巴拉圭共和國資深參議員亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）率領的訪台跨黨派議員成員包括巴拉圭參議員席爾瓦（Fernando Alberto Silva Facetti）及眾議員雅薇諾（Guadalupe Aveiro）。

外交部指出，此行為亞諾夫婦首度訪台，期間將拜會立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮並接受次長俞大㵢款宴。在台期間也將拜會經濟部、大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及國防安全研究院，視察巴拉圭駐台大使館，以及參訪新竹科學園區、台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。

外交部指出，亞諾擔任巴拉圭國會議員將近30年，曾歷任參、眾兩院議長，目前也擔任「國際國會聯盟」（UIP）轄下「拉丁美洲暨加勒比海集團」（GRULAC）主席。

此外，一同來訪的席爾瓦及雅薇諾均為台灣堅實友人，多次在巴拉圭國會力挺台巴邦誼。

外交部強調，繼1月巴拉圭眾議長羅培斯（Carlos María López López）率團訪台後，亞諾此次率團來訪，再度彰顯巴拉圭國會不分黨派對台灣的強勁支持，此行有助深化台巴國會交流及兩國篤睦邦誼，並深入了解兩岸關係、台灣社經發展及台巴經貿發展潛力。（編輯：林淑媛）1120319