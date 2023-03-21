蔡總統感謝美挺台 卜睿哲肯定台維持三方平衡關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天接見布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲，感謝美國各界對台支持，並針對區域情勢發展與經貿議題等交換意見。總統表示，卜睿哲是台灣的好朋友，每次見面都會就台美關係及區域情勢提供重要意見。

卜睿哲則感謝在蔡總統領導下，台灣努力維持美、中、台三方的平衡關係。

蔡總統上午在國安會秘書長顧立雄陪同下，接見美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush），總統感謝美國各界對台支持，並針對區域情勢發展與經貿議題等交換意見。

總統感謝美國支持台灣，美國政界對台支持是兩黨的共識。卜睿哲指出，美國長期以來支持台灣，現在與台灣互動更加頻繁，但中國對台施壓也與日俱增。

隨後，總統和卜睿哲針對區域情勢發展和經貿議題彼此交換意見。（編輯：楊凱翔）1120321