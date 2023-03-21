更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
運動

村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡總統感謝美挺台 卜睿哲肯定台維持三方平衡關係

2023/3/21 16:56（3/21 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（右）21日接見布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲。（圖取自總統府網頁president.gov.tw）
總統蔡英文（右）21日接見布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲。（圖取自總統府網頁president.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天接見布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲，感謝美國各界對台支持，並針對區域情勢發展與經貿議題等交換意見。總統表示，卜睿哲是台灣的好朋友，每次見面都會就台美關係及區域情勢提供重要意見。

卜睿哲則感謝在蔡總統領導下，台灣努力維持美、中、台三方的平衡關係。

蔡總統上午在國安會秘書長顧立雄陪同下，接見美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush），總統感謝美國各界對台支持，並針對區域情勢發展與經貿議題等交換意見。

總統感謝美國支持台灣，美國政界對台支持是兩黨的共識。卜睿哲指出，美國長期以來支持台灣，現在與台灣互動更加頻繁，但中國對台施壓也與日俱增。

隨後，總統和卜睿哲針對區域情勢發展和經貿議題彼此交換意見。（編輯：楊凱翔）1120321

#卜睿哲
#美國
#台灣
蔡英文
總統接見農村領航得獎人 盼為台灣農村帶來全新動能蔡總統贈勳前白宮國安顧問歐布萊恩 表彰台美貢獻[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族