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林右昌指蔡適應對不敵機車政見灰心 謝國樑尊重

2023/3/21 18:48（3/21 19:06 更新）
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基隆市長謝國樑（左）21日下午受訪時表示，現任民進黨立委蔡適應很優秀，對於蔡適應不參選立委感到惋惜，「有時先蹲後跳，先沉潛未來再大放光彩」，在政壇有很多案例。中央社記者王朝鈺攝 112年3月21日
基隆市長謝國樑（左）21日下午受訪時表示，現任民進黨立委蔡適應很優秀，對於蔡適應不參選立委感到惋惜，「有時先蹲後跳，先沉潛未來再大放光彩」，在政壇有很多案例。中央社記者王朝鈺攝 112年3月21日
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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）立委蔡適應決定不參選下屆立委，前基隆市長、內政部長林右昌今天說，蔡適應覺得公督盟評鑑優秀立委，居然在選戰中不敵電動機車政見有點灰心。市長謝國樑說，尊重林右昌發言。

民進黨基隆市區域立委蔡適應19日宣布不競選2024立委連任，將全心投入民進黨總統輔選工作，為民進黨基隆市立委選情添變數。

林右昌上午在列席總質詢前接受媒體聯訪時表示，最主要蔡適應覺得公民監督國會聯盟評鑑優秀的立委，居然在選戰中不敵Gogoro電動機車或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫慰問金等政見，所以有點灰心和氣餒，且選戰中遭受很多惡意抹黑和攻擊，人格和過去的努力被抹煞，感覺選後都還在持續進行。

對此，謝國樑下午在市府接見跨境創新創業交流協會前，接受媒體聯訪說，尊重林右昌發言，蔡適應很優秀，對於蔡適應不參選立委感到惋惜，蔡適應決定暫時休息，「有時先蹲後跳，先沉潛未來再大放光采」，在政壇有很多案例。

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謝國樑說，他要給予蔡適應祝福和鼓勵，大家繼續努力，為國家、為基隆多做些事，也期待蔡適應在立委任期最後一年，能有更多合作機會，當年他在立委最後一年，也積極和前市長林右昌配合，努力協調許多案子，這種跨黨派的合作，是民主政治的典範。

謝國樑表示，他的政見就是想幫助年輕人在就業上能得到政府關懷，也對身心障礙民眾多些關注，社會有時會壓得年輕人喘不過氣，他的出發點真的希望能多關懷年輕人，如果年輕人有機會看到社會不同角落，多關心身障民眾，就會了解是幸福的一群人，因為擁有健康、青春。（編輯：李錫璋）1120321

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