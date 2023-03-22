陳吉仲：未反對台東訪中談釋迦輸銷 報紙寫錯

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會主委陳吉仲表示，台東縣副縣長王志輝擬今天率農民團體到中國大陸交換鳳梨釋迦輸銷意見，縣府已具體說明防檢疫規範會符合中央的規範，農委會從來沒有反對過，報紙寫錯。

2021年9月20日起，中國暫停台灣釋迦輸入。媒體昨天報導，台東縣政府原訂今天由副縣長王志輝帶領農民團體到中國大陸說明釋迦檢疫規範，爭取鳳梨釋迦恢復輸銷，但王志輝前往中國大陸須向中央報備尚未通過、可能無法成行。

陳吉仲今天出席立法院經濟委員會報告業務並備質詢，接受媒體聯訪時說，王志輝也在農委會水保局服務過，對於他要帶團訪問中國大陸，整個申請過程，農委會從來沒有反對過，這件事昨晚已確認，今天應該可以啟程。

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媒體詢問，中央對此次訪問行程事件的思維會不會太政治？陳吉仲說，這完全錯誤，農委會有特別強調，任何農產貿易的防檢疫都有相關規範，都是國家對國家、由中央政府對中央政府洽談，根據這樣的規範進行，農委會很樂觀看待，並感謝願意把台灣農產品外銷到全世界的農民。

他重申，台東縣政府也具體說明所有防檢疫都會符合中央規範，「我們（農委會）當然不會反對這樣的行程」。備詢時，陳吉仲說，昨天報紙寫的不對。（編輯：李亨山）1120322