更多編輯台推薦新聞：
大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安
科技

大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽日本奪冠最後打席世紀對決 大谷翔平火球連發三振楚勞特
首頁 / 政治

宏都拉斯邦交生變 田中光：不到最後關頭不輕言放棄

2023/3/22 11:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、黃雅詩台北22日電）宏都拉斯宣布與中國發展正式關係，美國總統特使陶德（Chris Dodd）赴宏都拉斯與宏國總統卡斯楚對話；外交部政務次長田中光今天表示，外交部都有掌握，不到最後關頭，外交部不輕言放棄。

宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）14日宣布將與中國發展正式關係，宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天進一步透過推文表示，宏國政府正在逐案研究在台175位宏國學生的情形，並將提供解決方案，讓他們的留學機會不受到影響。

國防部、國安局、海巡署及陸委會，上午以「近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣質詢時手持保溫杯，詢問國安局長蔡明彥知不知道保溫杯內裝的是什麼，蔡明彥回應：「該不會是宏都拉斯的咖啡」，江啟臣追問「這杯咖啡最後會不會變成走味的咖啡」，同時拿出一包由台糖公司推出的宏都拉斯高地小農濾掛式咖啡。

蔡明彥表示，這是他當時任職國家安全會議時推動的案子，是台糖精心從30多種咖啡豆中提選，就咖啡味道來說相當不錯，江啟臣則問，「未來會不會買不到」。

蔡明彥說，他清楚江啟臣想問的問題核心，外交部會做最後努力，至於美國總統特使陶德赴宏都拉斯與卡斯楚的會面，相關協商進度應由外交部說明。

田中光指出，外交部都有掌握這場對話，但不到最後關頭，外交部不輕言放棄，仍繼續努力中。（編輯：翟思嘉）1120322

#蔡明彥
#宏國外交部長
#江啟臣
蔡明彥
馬英九訪中 蔡明彥示警：一國兩制台灣方案元年國安局：美國及盟友形成「台海有事等同印太有事」共識
江啟臣
失聯上兵被中國海警救起 陳建仁：希望我們能接回經典賽台灣對戰古巴 球迷頂豔陽加油江啟臣發雞排
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族