宏都拉斯邦交生變 田中光：不到最後關頭不輕言放棄

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（中央社記者游凱翔、黃雅詩台北22日電）宏都拉斯宣布與中國發展正式關係，美國總統特使陶德（Chris Dodd）赴宏都拉斯與宏國總統卡斯楚對話；外交部政務次長田中光今天表示，外交部都有掌握，不到最後關頭，外交部不輕言放棄。

宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）14日宣布將與中國發展正式關係，宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天進一步透過推文表示，宏國政府正在逐案研究在台175位宏國學生的情形，並將提供解決方案，讓他們的留學機會不受到影響。

國防部、國安局、海巡署及陸委會，上午以「近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣質詢時手持保溫杯，詢問國安局長蔡明彥知不知道保溫杯內裝的是什麼，蔡明彥回應：「該不會是宏都拉斯的咖啡」，江啟臣追問「這杯咖啡最後會不會變成走味的咖啡」，同時拿出一包由台糖公司推出的宏都拉斯高地小農濾掛式咖啡。

蔡明彥表示，這是他當時任職國家安全會議時推動的案子，是台糖精心從30多種咖啡豆中提選，就咖啡味道來說相當不錯，江啟臣則問，「未來會不會買不到」。

蔡明彥說，他清楚江啟臣想問的問題核心，外交部會做最後努力，至於美國總統特使陶德赴宏都拉斯與卡斯楚的會面，相關協商進度應由外交部說明。

田中光指出，外交部都有掌握這場對話，但不到最後關頭，外交部不輕言放棄，仍繼續努力中。（編輯：翟思嘉）1120322