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爭取權益 身障團體籲朝野政黨催生身障立委

2023/3/22 12:50
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（中央社記者王承中台北22日電）台灣障礙者權益促進會等身障團體今天召開記者會，呼籲立法院應設立身障者席次，各政黨進行不分區立委提名時，應優先保障身心障礙者名額於絕對安全名單內。

台灣障礙者權益促進會、中華民國脊髓損傷者聯合會、中華民國視障者家長協會、中華民國聽障人協會等身障團體，今天在立法院召開記者會，呼籲下一屆立法院應有身障者立委，朝野政黨在不分區立委提名，應優先保障身心障礙者在安全名單內，以彰顯人道關懷與社會正義。

台灣障礙者權益促進會理事長張宗傑表示，台灣有超過120萬名身心障礙者及約500萬名家屬，需求多元化與個別化的優質身障政策，目前立法院沒有身障立委，使國內推動諸多身障政策困難重重，召開記者會就是為呼籲各政黨催生身障立委，傾聽障礙者的心聲。

張宗傑指出，身障議題不分藍綠白，「沒有障礙者的參與，不要為障礙者做決定」。同時，也積極促進台灣社會進步文明，讓全民瞭解超高齡化的障礙經驗，落實障礙平權。

中華民國視障者家長協會秘書長藍介洲表示，希望各主要政黨能提名身障團體代表或具身障意識的不分區立法委員進入國會，以彰顯該政黨是真的願意跟全國120萬名障礙者與家庭站在一起，共同爭取與捍衛身障者應有的權益保障。

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中華民國脊髓損傷者聯合會總顧問施雍穆則率眾人表達訴求，台灣超過120萬身心障礙者，連同照顧者影響所及近500萬家屬，已是總人口1/4，急需國會中設有身心障礙者立委席次。身心障礙者最了解自己的困境與人權需求，呼籲各政黨進行不分區立委提名時，優先保障身心障礙者名額於絕對安全名單內。

國民黨立委徐志榮表示，台灣早已實施「身心障礙者權利公約施行法」，然而台灣現實社會中，「身心障礙者權益保障法」未明定救濟制度，當身心障礙者遭受歧視而權利遭受侵害時，難以透過司法途徑爭取權益，他力挺身障立委進國會，建立符合障礙者需要的政策與制度，落實行政監督，保障身障者人權，刻不容緩。（編輯：黃國倫）1120322

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