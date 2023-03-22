侯友宜是否受徵召選總統 新北議會恐爆藍綠攻防

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北22日電）國民黨總統選舉提名人選將採徵召，新北市長侯友宜呼聲高，新北市議會4月將召開定期會，民進黨團表示，議員磨刀霍霍，要凸顯侯已無心市政；國民黨團籲民生為主，勿搞政治秀。

議長蔣根煌今天向中央社記者表示，國民黨應徵召最強候選人，目前黨內最強的候選人就是侯友宜，他相信黨主席朱立倫會做最佳盤算。

民進黨議員鄭宇恩日前接任民進黨團總召時曾表示，侯友宜若接受國民黨徵召參選2024總統，市政停擺是可預期的，甚至可預見議會將有腥風血雨。她今天向中央社記者表示，黨籍議員已磨刀霍霍。

她表示，相信國民黨採徵召方式是為侯友宜量身訂做，猜想侯友宜在9月預算審查會期前就會請假落跑，不僅無心市政也不想為市府下年度預算負責，因此，黨團將會在4月定期會的施政報告及施政總質詢，嚴厲質疑侯友宜不顧市民權益的落跑行為。

國民黨團書記長廖先翔表示，雖然總統是新北市民，副總統出生在萬里，但是並沒有對新北比較好，因此，只要對新北好，就沒有落跑的問題。若國民黨徵召侯友宜參選，他樂觀其成，他尊重民進黨議員質詢權利，但問政上應民主議題為重，不要偏重政治，甚至把議會當成政論節目進行政治秀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨議員葉元之表示，國民黨確定用徵召方式決定總統候選人，那麼侯友宜就沒有事先要表態的問題了，等到黨有確定要徵召侯友宜時，侯友宜才必須去回應要不要接受徵召，若接受徵召 他猜想時機點會在6月底。

他表示，侯友宜若可能獲徵召，對外的發言就不宜再一直說「侯侯做代誌（好好做事，台語）」等內容，應可多發表些國政論述，包兩岸、國防、外交、能源政策等議 題，好讓大家知道侯友宜已準備好了，增加支持者的信心。（編輯：張銘坤）1120322