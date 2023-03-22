台中市立委初選 國民黨顏寬恒完成登記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2024總統選舉及立委選舉將於2024年1月13日投票，國民黨台中市黨部22日啟動首波立委初選登記，首日只有前立委顏寬恒委託服務處人員代為完成登記。（國民黨台中市黨部提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市立委初選登記藍綠2黨已啟動，20日就已受理登記的綠營至今共有現任立委林靜儀、莊競程及張廖萬堅完成登記，而今天起辦理登記的藍營只有前立委顏寬恒完成登記。

2024總統選舉及立委選舉將於明年1月13日投票，民進黨台中市黨部從20日到24日受理立委初選領表登記。國民黨台中市黨部則從22日到24日先辦理第一梯次領表登記，列為首波登記包括立委第2、3、8選區。

民進黨台中市黨部表示，到今天為止，共有第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）現任立委林靜儀、第4選區（西屯、南屯）現任立委張廖萬堅、第5選區（北屯、北區）現任立委莊競程完成登記。

至於今天才辦理首波立委初選登記的國民黨台中市黨部指出，首日只有前立委顏寬恒委託服務處人員代為完成登記，將參選第2選區；另第8選區（豐原區、東勢區、新社區、石岡區、和平區）現任立委江啟臣委託代理人先行領表。

由於第2選區的林靜儀與顏寬恒都已完成初選登記，地方人士認為兩人可望獲得提名代表藍綠2黨參選，未來中2選區兩人對決的局面將重現。（編輯：謝雅竹）1120322