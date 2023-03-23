蔡英文2020獲817萬票 民進黨：不易超越的天花板

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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨將在4月12日正式提名黨主席賴清德出征2024大選，民進黨內高層今天分析，上次大選總統蔡英文拿到817萬票，「的確是不太容易超越的天花板」；此外，這次不分區立委席次預估會比較謹慎。

民進黨總統初選僅黨主席賴清德一人登記，民進黨中執會昨天已通過參選人資格審查，預計於4月12日正式公告總統參選人提名名單。

對於2024大局的評估，民進黨內高層今天向媒體表示，上次總統蔡英文拿到817萬票，「的確是不太容易超越的天花板」。

他說，台灣社會自從民主化後，價值愈來愈多元，選票會不斷分出去，多元社會下，政黨不容易獨領大部分的價值或選票。

黨內高層說，上次民進黨不分區拿下13席，「這次預估會比較謹慎」，未來考量不分區名單時，會盡量照顧到各族群、職業領域，特別是比較弱勢部分；此外，未來國會運作也不可能全部沒有政治組。

對於民進黨青年選票流失，黨內高層說，民主化後，民進黨不再是永遠的在野黨，有些年輕人生命情境是一出生，民進黨就是執政黨，民進黨在很多年輕人裡面可能不再擁有在野黨光環，年輕人是天生的反對黨。

黨內高層說，未來青年政策將著重解決年輕人會遇到的問題，包括低薪、房價、物價等；比較重要的是，「不要那麼媚俗地說，我是為了拉年輕人選票，所以去做什麼」，而是雖然社會價值有分歧，但民進黨負責任對台灣土地、人民提出對的方向，這是民進黨重要的挑戰。

另外，對於備戰2024，未來中央黨部與賴清德競選辦公室分工，黨內高層指出，未來競選辦公室、競選總部成立，將跟黨部在攻防、角色會有一定分工，但是要等競選辦公室架構確定後，才會比較明朗處理，黨內合作不會有問題。（編輯：蘇志宗）1120323