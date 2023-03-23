議員挑戰立委違誠信條款 綠高層：民調前盡力協調

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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨立委初選領表登記明天將截止，雖然民進黨有「誠信條款」，但仍有部分選區出現現任議員挑戰現任立委情況；黨內高層說，從登記人數比例來看，約占2%到3%，已經非常少，在4月17日立委初選民調前，仍會盡力協調。

民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，這次立委初選，民進黨內有不建議現任議員參與這次立委選舉的「誠信條款」。明天登記截止，目前已有台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉、嘉義市議員黃露慧挑戰現任立委王美惠、屏東縣議員陳明達挑戰現任立委鍾佳濱等情況。

民進黨高層說，目前來看，已經有多位現任議員選擇不登記參選，挑戰現任立委的只有2、3位議員，從近百名的登記參選人計算，約只有2%到3%比例，已經非常少，但少數不代表不存在。本週登記結束，4月17日開始進行立委初選民調，在此之前都是協調期，協調時也會參考誠信原則。

黨內高層表示，因為提名條例並未修改，再交全代會通過，所以，誠信條款沒有強制性，就是一個指引的價值取向，最終的權力還是來自選民的決定。

至於這些違反誠信條款的初選區，未來是否會由黨主席賴清德出面協調。黨內高層說，初選還是有機制，是不是由主席出面，目前言之過早，中央黨部責任還是在於確保若協調不成，初選機制公平公開。

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除了立委初選區，黨內高層說，上次得票未超過42.5%的艱困選區，也要開始布局，有些艱困選區有潛在人選，可以表達意願，此外，提名小組也會徵詢適合人才，或者考量跟無黨、它黨合作，艱困立委選區的提名比較彈性，徵召人選送提名策略小組，再送中執會。

他說，既然是艱困選區，留給候選人競選的時間當然愈長愈好，待人選確定之後，應該會分批公布，布局希望愈早愈好。（編輯：翟思嘉）1120323